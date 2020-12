HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिलाया भरोसा, कहा- बिना चिंता जारी रख सकते हैं ट्रांजैक्शन

HDFC Bank Alert: अगर आप निजी क्षेत्र के HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके काम की है. रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने एक आर्डर जारी करके एचडीएफसी बैंक के आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कहा है. केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी बैंक के डाटा सेंटर में पिछले महीने कामकाज प्रभावित होने के चलते यह आदेश दिया गया है. बता दें कि पिछले एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग में आने वाली दिक्क्त को लेकर कंस्टमर्स की शिकायत करने के बाद बैंक ने इस तरह की परेशानी की बात कही थी.

बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि चिंता करने की कोई वजह नहीं है. वे बिना किसी चिंता के बैंक के साथ ट्रांजैक्शन जारी रख सकते हैं. बैंक ने ग्राहकों के लिए यह संदेश ट्वीट भी किया है. इसमें कहा गया है कि आप में से बहुत से लोगों ने RBI के फैसले के बारे में सुना या पढ़ा होगा जिसमें उन्हें अस्थायी तौर पर किसी नए डिजिटल बैंकिंग लॉन्च को रोकने और नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करने के लिए कहा गया है.

इसमें कहा गया है कि बैंक समझता है कि आप हमारे मूल्यवान ग्राहक के तौर पर, हमसे बहुत ऊंचे स्तर की सर्विस और अनुभव की उम्मीद करते हैं. और कई बार, बैंक उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता. इसके लिए बैंक की माफी को स्वीकार करें.

आरबीआई का यह आदेश 2 दिसंबर को आया है. कस्टमर्स ने एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में परेशानी के बारे में शिकायत की थी. जिसके बाद यह मामला आरबीआई ने संज्ञान में लिया था. बता दें कि ​पहले भी एचडीएफसी बैंक में इस तरह की दिक्कतें आई हैं. RBI जांच कर अकाउंटिबिलिटी तय करने को भी कहा था.

एचडीएफसी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को दो दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी किया है, जो पिछले दो साल में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है. जिसमें हाल में 21 नवंबर 2020 को प्राइमरी डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का बंद होना शामिल हैं.

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि आरबीआई ने आदेश में बैंक को सलाह दी है कि वह अपने कार्यक्रम डिजिटल 2.0 और अन्य प्रस्तावित आईटी अनुप्रयोगों के तहत आगामी डिजिटल व्यापार विकास गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग को रोक दे. एचडीएफसी बैंक ने कहा कि इसके साथ ही बैंक के निदेशक मंडल से कहा गया है कि वे कमियों की जांच करें और जवाबदेही तय करें. एचडीएफसी बैंक ने कहा कि पिछले दो साल में उसने अपने आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं और शेष काम को तेजी से पूरा करेगी.

बैंक ने कहा है कि वह डिजिटल बैंकिंग चैनलों में हालिया परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और उम्मीद जताई की उसके मौजूदा क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और मौजूदा परिचालन पर ताजा नियामकीय फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. बैंक का मानना है कि इन उपायों से उसके समग्र व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

