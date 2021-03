Easy Trip Planners IPO: खुला 510 करोड़ का आईपीओ, क्या लगाना चाहिए पैसे? निवेश के पहले जानें सबकुछ

Easy Trip Planners IPO details in Hindi: आईपीओ मार्केट में तेजी के बीच अगर आप निवेश करने से चूक गए हैं तो आज से यानी 8 मार्च को आपको एक नया विकल्प मिल रहा है. आनलाइन ट्रैवल एजेंसी ईजी ट्रिप प्लानर्स (Easy Trip Planners) ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है. आईपीओ के जरिए कंपनी की 510 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इसके लिए ईजी ट्रिप प्लानर ने प्राइस बैंड 186-187 रुपये तय किया है. यह आईपीओ 8 मार्च से 10 मार्च तक निवेश के लिए खुला रहेगा. 19 मार्च को शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हो सकती है. अगर आप इसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं तो पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग ने आईपीओ के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिया है. ब्रोकरेज के अनुसार कोविड 19 की चुनौतियों के बाद भी अप्रैल से दिसंबर के बीच कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि इस सेक्टर में कॉम्पिटीशन हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है. Easy Trip Planners का कॉम्पिटीशन Paytm और OYO से हैं. वहीं ब्रोकरेज हाउस SMC ने भी आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतर है. कंपनी पर कर्ज नहीं है. FY18 से FY20 के दौरान कंपनी का कुल इनकम 26.2 फीसदी सालाना के हिसाब से बढ़कर 181 करोड़ रुपये रहा है. जबकि नेट प्राफिट 51.8 फीसदी बढ़कर 33 करोड़ रुपये रहा है.

ब्रोकरेज हाउस हेम सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है. कंपनी की CAGR ग्रोथ मजबूत रही है. मैनेजमेंट का फोकस ग्रोथ पर है. कंपनी का Q3FY21 बुकिंग वॉल्यूम से संकेत मिल रहे हैं कि कोविड 19 के बाद से रिकवरी तेजी से हो रही है. वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होने से आने वाले दिनों में एयरलाइंस इंडस्ट्री में तेजी आएगी, जिसका फायदा Easy Trip Planners को मिलेगा. निवेयाक शॉर्ट और लांग टर्म के लिए कंपनी में निवेया कर सकते हैं.

यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा. इस आईपीओ में प्रमोटर निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी ऑफर फॉर सेल के जरिए 255 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे. Easy Trip ट्रैवल, प्रोडक्ट और सर्विस का एंड -टू-एंड ट्रैवल सोल्यूशन उपलब्ध कराती है. इसमें एयरलाइंस टिकट, रेल टिकट , बस टिकट, टैक्सी सेवाएं, एन्सेलरी वैल्यू एडेड सेवाएं जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग और दूसरी गतिविधियों के लिए टिकट उपलब्ध करवाना शामिल है.

Easy Trip Planners के आईपीओ के तहत लॉट साइज 80 शेयरों का रखा गया है. यानी कम से कम 80 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इसका मतलब यह है कि इस आईपीओ में निवेश के लिए आपको कम से कम 14,960 रुपये का निवेश करना होगा. एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और JM फाइनेंशियल कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ के लिए लीड मैनेजर्स हैं.

आईपीओ में 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए रिजर्व है. वहीं 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है. जबकि 10 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया गया है.

मार्च 2020 तक कंपनी के साथ देश के लगभग सभी बड़े शहरों के 55,981 ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड थे. CRISIL की एक रिपोर्ट के मुताबिक Easy Trip Planners के पास देश में ट्रैवल एजेंट्स का बड़ा नेटवर्क है. दिसंबर में कंपनी के साथ रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट की संख्या 59,274 थी. कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक है, हालांकि लॉकडाउन का असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ा है. नेट प्रॉफिट मार्जिन के आधार पर देखें तो यह वित्त वर्ष 2018-20 की अवधि में मुनाफे में रही है.

