45 हजार करोड़ रुपये जुटाएगी ONGC, 1 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में तिमाही नतीजों पर भी फैसला

ONGC to Raise 45000 Crore Rs: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने 45,000 करोड़ रुपये तक फंड जुटाने की योजना बनाई है. कंपनी का बोर्ड अगले सप्ताह 1 सितंबर को होने वाली बैठक में इस पर विचार करेगा. ओएनजीसी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज की भेजी सूचना में कहा है कि निदेशक मंडल इस दौरान कंपनी के पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम पर भी गौर करेगा और उसे मंजूरी देगा. सूचना में कहा गया है, बैठक में कंपनी के लिए धन जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा.

यह फंड बैंक कर्ज के जरिए या फिर घरेलू अथवा विदेशी बाजारों में ऋण पत्र (जिसमें बॉन्ड, एनसीडी तथा अन्य साधन शामिल हैं) के जरिए जुटाया जा सकता है. साथ ही यूरो मीडियम टर्म नोट (ईएमटीएन) के तहत ड्राडाउन के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है. इन माध्यमों से कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने पर विचार होगा. कंपनी बोर्ड बैंक में सावधि जमाओं के एवज में 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने पर भी फैसला करेगा.

मंगलवार के कारोबार में ओएनजीसी के शेयरों में हल्का दबाव देखने को मिल रहा है. आज शेयर 1 फीसदी के करीब कमजोर होकर 80.40 रुपये के भाव पर आ गया. इस साल की बात करें तो शेयर में करीब 36 फीसदी कमजोरी आ चुकी है. शेयर 1 जनवरी को 127 रुपये के भाव पर था. वहीं अपने 52 हफ्तों के हाई 150 रुपये से शेयर करीब 46 फीसदी टूट चुका है. हालांकि 23 मार्च के लो 50 रुपये से शेयर में रिकवरी आई है.

सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को मार्च तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा हुआ था. कंपनी का शुद्ध घाटा 3,098 करोड़ रुपए रहा है. एक साल पहले समान अवधि में उसे 4,239 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था. यह घाटा तेल और गैस की कीमतों में अचानक कमी आने से हुआ है. जबकि दिसंबर तिमाही में कंपनी का लाभ 4,226 करोड़ रुपए था.कच्चे तेल की कीमतें गिरने से 2019-20 की चौथी तिमाही में कंपनी को परिसंपत्तियों पर 4,899 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा.

मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 19.8 फीसदी गिरकर 21,456 करोड़ रुपए रहा है. अन्य आय में 44.6 फीसदी की गिरावट आई है. जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कच्चा तेल उत्पादन मामूली गिरकर 58.2 लाख टन रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 59 लाख टन था.

