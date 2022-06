ONGC, GAIL: ये ऑयल एंड गैस स्टॉक दे सकते हैं 48% तक रिटर्न, ब्रोकरेज हाउस ने लगाया दांव, क्या करेंगे आप?

क्रूड की कीमतों में जैसे जैसे तेजी आई, एनर्जी की कीमतें भी बढ़ती गईं. इसका फायदा बेहतर ऑयल एंड गैस कंपनियों को होने की उम्मीद है.

रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही ऑयल और गैस शेयरों में हलचल रही है. (image: pixabay)

Oil & Gas Stocks: रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही ऑयल और गैस शेयरों में हलचल देखने को मिली है. क्रूड की कीमतों में जैसे जैसे तेजी आई, एनर्जी की कीमतें भी बढ़ती गईं. इसका फायदा बेहतर ऑयल एंड गैस कंपनियों को हो रहा है. इनमें ग्रोथ आउटलुक बेहतर हुआ है, जिससे इनके शेयरों में भी तेजी का अनुमान है. अगर आप भी हाई रिटर्न के लिए ऐसे कुछ शेयर तलाश रहे हैं तो ONGC और GAIL पर नजर रख सकते हें. तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस इनपर बुलिश हैं और निवेश की सलाह दे रहे हैं. अलग अलग ब्रोकरेज का टारगेट प्राइसदेखें तो इनमें 48 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. ONGC ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ONGC में निवेश की सलाह देते हुए 213 रुपये का टारगेट दिया है. शेयर का करंट प्राइस 144 रुपये है और इस लिहाज से इसमें 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि ONGC का अनुमान से 8 फीसदी के करीब कमजोर रहा है, हालांकि रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा है. मैेनजमेंट ने FY23E/24E के लिए गैस प्रोडक्शन हेल्दी रहने का गाइडेंस दिया है. उम्मीद है कि क्रूड की कीमतें लंबे समय तक हाई बनी रहेंगी. ऐसे में घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा कंपनी को मिलेगा. आगे कंपनी कैपेक्स भी कर सकती है. ब्रोकरेज हाउस ने KG बेसिन में देरी होने के चलते FY23/FY24 के लिए PAT के अनुमान में 7 फीसदी और 6 फीसदी की कटौती की है. GAIL ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने GAIL में निवेश की सलाह देते हुए 190 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 144 रुपये के लिहाज से इसमें 32 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं, हालांकि शेयर का वैल्युएशन आकर्षक है. मौजूदा भाव से बढ़त की उम्मीद है. ब्रोकरेज के अनुसार GAIL का EBITDA 3720 करोड़ रुपये रहा है. गैस ट्रांसमिशन और LPG सेग्मेंट में लोअर प्रॉफिटेबिलिटी के चलते EBITDA अनुमान से कमजोर रहा है. हालांकि गैस ट्रेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत रही है. पेटकेम EBITDA भी बेटर माजिग्न के चलते बेहतर रहा. ब्रोकरेज का कहना है कि महंगे क्रूड और LNG की कीमतें बढ़ने का फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 43 फीसदी की बढ़त का अनुमान लगाते हुए शेयर में 205 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि अगले 3 साल में कई प्रोजेकट एग्जीक्यूट होंगे, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

