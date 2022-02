Top Trending Stocks: ONGC, Ashok Leyland, TVS Motor समेत ये शेयर आज दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे में कमाई के लिए रखें नजर

बाजार खुलने के पहले उन शेयरों पर नजर रखना चाहिए, जिनमें किसी खबर या पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कारोबार में एक्शन रह सकता है. वैसे भी अभी अर्निंग सीजन चल रहा है और कंपनियां रोज तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं.

बाजार खुलने के पहले उन शेयरों पर नजर रखना चाहिए, जिनमें किसी खबर के चलते कारोबार में एक्शन रह सकता है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: बाजार खुलने के पहले उन शेयरों पर नजर रखना चाहिए, जिनमें किसी खबर या पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कारोबार में एक्शन रह सकता है. वैसे भी अभी अर्निंग सीजन चल रहा है और कंपनियां रोज तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं. जिन कंपनियों का फाइनेंशियल प्रादर्शन बेहतर है, उनमें नतीजों के बाद एक्शन रहने की उम्मीद है. वहीं कुछ शेयर ऐसे हैं, हिजनमें किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते हलचल रह सकती है. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयरों की लिस्ट दी है, जिनमें ONGC, Ashok Leyland, TVS Motor, Dr Reddy’s Labs, VA Tech Wabag, Indigo Paints और Kalpataru Power Transmission जैसे शेयर शामिल हैं. अगर आनप इंट्राडे में पैसे लगाकर कमाई करना चाह रहे हैं तो इन शेयरों पर नजर बनाए रख सकते हैं. ONGC आयल कंपनी के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रही. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 45 फीसदी बढ़कर 1,45,685 करोड़ रहा है. वहीं कंपवनी का मुनाफा 220 फीसदी बढ़कर 11,637 करोड़ रुपये रहा. EBITDA मार्जिन मजबूत रहने से कंपनी के मुनाफा में जोरदार ग्रोथ रही. EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 350 bps बढ़कर 14.7 फीसदी रहा है. Dr Reddy’s Labs Dr Reddy’s ने Novartis India के साथ टाईअप किया है. इस डील के जरिए कंपनी Novartis के कुछ खास प्रोडक्ट का प्रमेाशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी. Ashok Leyland कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है. कंनपनी को दिसंबर तिमाही में 6 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में 19 करोड़ का घाटा हुआ था. रेवेन्यू सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 5535 करोउ़ रहा है. TVS Motor TVS Motor में भी आज हलचल रह सकती है. प्रमोटर सुंदरम क्लेटॉन ने शुक्रवार को 2 फीसदी या करीब 95 लाख शेयर बीएसई पर ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए 635.97 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं. अब उनका स्टेक कंपनी में 52.26 फीसदी से घटकर 50.26 फीसदी रह गया है. VA Tech Wabag वाटर सॉल्यूशंस से जुड़ी कंपनी VA Tech Wabag का मुनाफा सालाना आधार पर 19.6 फीसदी बढ़कर 45.49 करोड़ रुपये रहा है. जबकि EBITDA मार्जिन में 180 bps का सुधार देखने को मिला है और यह 10.6 फीसदी हो गया है. हालांकि रेवेन्यू 6.3 फीसदी घटकर 745.48 करोड़ रुपये रहा. Kalpataru Power Transmission कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर दिसंबर तिमाही में 12.3 फीसदी गिरकर 270 करोड़ रुपये रहा है. वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 3889 करोड़ रुपये रहा. Indigo Paints पेंट कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 29.4 फीसदी बढ़कर 24.रेवेन्यू 30 करोड़ रुपये रहा. जबकि सालाना आधार पर रेवेन्यू 26.6 फीसदी बढ़कर 265.46 करोड़ रुपये रहा है. Force Motors कंपनी का घाटा बढ़ गया है. सालाना आधार पर यह करीब 15 करोड़ रुपये से बढ़कर 39.90 करोड़ रुपये रहा. रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतराी के चलते ऐसा हुआ है. वहीं रेवेन्यू 57 फीसदी बढ़कर 778 करोउ़ रुपये रहा है.

