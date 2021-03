ONGC ने इंडियन गैस एक्सचेंज में 5% हिस्सेदारी का किया अधिग्रहण

सरकारी स्वामित्व वाली ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने बुधवार को कहा कि उसने इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) में 5 फीसदी का अधिग्रहण किया है. इससे वह अडानी टोटल गैस, टोरेंट गैस और GAIL के साथ देश के पहले गैस एक्सचेंज की सूची में शामिल हो गई है. इंडियन गैस एक्सचेंज भारत के प्रीमियर राष्ट्रव्यापी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IEX की सब्सिडियरी है.

कंपनी ने एक बयान में बताया कि ONGC ने तेल सचिव तरूण कपूर और ONGC हेड शशि शंकर की मौजूदगी में इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) के साथ शेयर परचेज एंड शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट (SPSHA) पर हस्ताक्षर किए हैं. उसने हालांकि, डील की वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं दी है.

इस साल की शुरुआत में, IEX ने गैस वैल्यू चैन में बड़े नामों अडानी टोटल गैस, टोरेंट गैस और गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ IGX में 5 फीसदी प्रत्येक के रणनीतिक निवेश का एलान किया था. शंकर ने कहा कि ONGC एनर्जी में गैस के शेयर को 2030 के वर्तमान 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 2030 तक 15 फीसदी करने के सरकार के विजन के साथ है. उन्होंने कहा कि गैस मार्केट भारत में प्रभावी और प्रतिसपर्धी गैस व्यापार को जारी रखने के लिए मुख्य हैं. ONGC इंडियन गैस एक्सचेंज का हिस्सा बनकर खुश है और वे देश में गैस बाजारों को विकसित करने की ओर देख रहे हैं, जिनके लिए वे आने वाले सालों में संयुक्त और तालमेल के साथ काम करेंगे.

IGX देश में प्राकृतिक गैस के व्यापार के लिए भारत का पहला ऑटोमेटेड राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज है. इसका संचालन 15 जून 2020 को एक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुआ था. और दिसंबर 2020 से गैस एक्सचेंज के तौर पर काम कर रहा है. एक्सचेंज पेट्रोलियम और नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) के तहत काम करता है.

