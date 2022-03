IIFL Securities Launches OneUp: IPO खुलने के 3 दिन पहले करें सब्सक्राइब, दोस्तों-रिश्तेदारों की तरफ से भी कर सकेंगे अप्लाई, नए प्लेटफॉर्म में हैं ऐसे कई यूनीक फीचर

IIFL Securities ने देश का पहला प्राइमरी मार्केट्स इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके जरिए IPO, NCD और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में बेहद आसानी से निवेश किया जा सकेगा.

वनअप प्लेटफॉर्म पर आईपीओ खुलने से तीन दिन पहले भी आवेदन कर सकते हैं और यह 24*7 खुला रहेगा यानी कि किसी भी वक्त इसके लिए आवेदन कर सकेंगे.

अब आप IPO खुलने से तीन दिन पहले भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके अलावा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से भी एप्लाई करके एलॉटमेंट की संभावना बढ़ा सकते हैं. ऐसी कई सुविधाएं देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग व एडवाइजरी फर्म्स में शामिल आईआईएफएल सिक्योरिटीज (IIFL Securities) अपने नए प्लेटफॉर्म ‘OneUp’ में मुहैया करा रही है. यह देश का पहला प्राइमरी मार्केट्स इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए निवेशक आईपीओ, एनसीडी (नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लगा सकते हैं. LIC IPO: एलआईसी के एक फैसले ने 258 गुना बढ़ा दिया मुनाफा, दिसंबर तिमाही में 235 करोड़ रुपये का प्रॉफिट OneUp प्लेटफॉर्म की खास बातें आईआईएफएल सिक्योरिटीज के मुताबिक वनअप प्लेटफॉर्म पर आईपीओ खुलने से तीन दिन पहले भी आवेदन कर सकते हैं और यह 24*7 खुला रहेगा यानी कि किसी भी वक्त इसके लिए आवेदन कर सकेंगे.

न सिर्फ आप अपने नाम से बल्कि अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों की तरफ से भी आईपीओ के लिए बिड कर सकेंगे जिससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ सकते हैं.

इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आईआईएफएल सिक्योरिटीज का ग्राहक होना जरूरी नहीं है.

यूजर्स वाट्सऐप नंबर (9892691696), आईआईएफएल मार्केट्स ऐप और वनअप वेबसाइट के जरिए पैसे लगा सकेंगे.

अभी निवेशक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस, कंपनी की वित्तीय स्थिति, एक्सपर्ट्स व्यू, लिस्टिंग की स्थिति जानने के लिए कई वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन वनअप पर ये सभी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी. इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा.

ऑनलाइन ऑर्डर के लिए दो लाख रुपये की लिमिट नहीं है और 2 लाख रुपये से अधिक की भी रीयल-टाइम ऑनलाइन आईपीओ बिडिंग कर सकते हैं.

यूजर्स का समय एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट) भरने में बर्बाद नहीं होगा और यह पहले से ही भरा हुआ मिलेगा.

निवेशक आईपीओ का लाइव सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन स्टेटस, बिडिंग का पेमेंट स्टेटस और लिस्टिंग गेन की संभावनाओं को देख सकते हैं.

