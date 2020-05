Ola की सर्विस 100 शहरों में फिर शुरू, कस्टमर और ड्राइवर को 10 नियमों का करना होगा पालन

ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला (Ola) ने सोमवार को ’10 स्टेप्स टू अ सेफर राइड’ (10 Steps to a Safer Ride) नाम की एक नई सुरक्षा पहल लॉन्च की है. गृह मंत्रालय द्वारा देश के चुनिंदा जोन्स में लॉकडाउन से ढील दिए जाने से ग्रीन और ऑरेंज जोन्स के तहत 100 से ज्यादा शहरों में ओला का परिचालन फिर शुरू हो गया है. कंपनी का कहना है कि नई पहल ड्राइवर-पार्टनर्स और ग्राहकों को सुरक्षित राइड एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने की ओला की प्रतिबद्धता को मजबूती देगी.

ओला की ’10 Steps to a Safer Ride’ पहल ग्राहक व ड्राइवर पार्टनर्स दोनों के लिए राइड के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देती है. इसमें ओला ने ड्राइवर पार्टनर्स और कस्टमर्स के लिए 5-5 एहतियाती कदम अनिवार्य किए हुए हैं. ये इस तरह हैं-

ओला के प्रवक्ता और कम्युनिकेशंस हेड आनंद सुब्रमण्यिन ने बयान में कहा कि हम लाखों ग्राहकों के आने-जाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को फिर खोल रहे हैं. ऐसे में यात्रियों समेत ड्राइवर पार्टनर्स की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है. कोविड19 से जंग सबका सम्मिलित प्रयास है और यह तभी संभव है, जब ड्राइवर पार्टनर्स और कस्टमर अपनी ओर से थोड़ी सावधानी बरतें ताकि सुरक्षित रहते हुए आवागमन हो सके.

आगे कहा कि ’10 Steps to a Safer Ride’ कस्टमर्स और ड्राइवर पार्टनर्स को 10 बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेज को अपनाने में साथ लाती है ताकि कोरोना का जोखिम कम रहे. केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ओला अनुमति दी गई ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में ही परिचालन करेगी. सोमवार से इसकी सर्विस चरणबद्ध तरीके से शहरों में उपलब्ध होगी. 15 शहरों में ओला की आपातकालीन सेवाएं इसके मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुरूप जारी रहेंगी. इन सेवाओं में हॉस्पिटल आना या वहां से जाना शामिल है.

