Ola IPO: ओला की 11 हजार करोड़ का आईपीओ लाने की योजना, जानिए इश्यू से जुड़ी सभी डिटेल्स

Ola IPO: भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी ओला आईपीओ लाने जा रही है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी 7324-10985 करोड़ रुपये जुटा सकती है. जानकारी के मुताबिक इस आईपीओ के लिए ओला बाजार नियामक दिसंबर तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2021) में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर सकती है. इस इश्यू को मैनेज करने के लिए कंपनी कुछ बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है जिसमें सिटी ग्रुप और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं. यह आईपीओ एएनआई टेक्नोलॉजीज ला रही है जो ओला संचालित करती है. सूत्रों के मुतााबिक इस आईपीओ की साइज और टाइमलाइन में अभी बदलाव हो सकते हैं. ओला के भेजे गए मेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

हाल ही में अमेरिकी कंपनी उबेर की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी ओला के को-फाउंडर भावीश अग्रवाल ने कहा था कि अगले साल आईपीओ लाने की योजना है लेकिन अभी इसके लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं हुआ है. इस आईपीओ से निवेशक सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और स्टेडव्यू कैपिटल को अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचकर अपने शेयरधारकों को फंड्स लौटाने में मदद मिलेगी.

भावीश अग्रवाल और अंकित भाटी ने करीब 10 साल पहले 2011 में ओला की शुरुआत की थी. यह कंपनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में सर्विसेज ऑफर करती है. एक अनुमान के मुताबिक ओला ने अब तक 400 करोड़ डॉलर (29.31 हजार करोड़ रुपये) का फंड जुटाए हैं. ओला ने जुलाई 2021 में टेमासेक, वारबर्ग पिनकस की प्लम वुड इंवेस्टमेंट और भावीश अग्रवाल द्वारा कंपनी में 3733 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया था.

जुलाई में अग्रवाल ने कहा था कि कंरनी ने एक साल से अधिक समय में अपने कारोबार को तेजी से बढ़ाया है. लॉकडाउन के बाद ओला के कारोबार में तेज रिकवरी हुई और अब अधिकतर लोग सार्वजनिक परिवहन की बजाय व्यक्तिगत सफर को प्रमुखता दे रहे हैं जिससे ओला कैपिटलाइज होने के लिए बेहतर स्थिति में है. ओला ने जुलाई में एंप्लाई स्टॉक ऑप्शंस को बढ़ाकर 3 हजार करोड़ रुपये किए जाने और अपने कर्मियों को 400 करोड़ रुपये मूल्य के अतिरिक्त स्टॉक के आवंटन का भी ऐलान किया था.

