अब PhonePe से भी होगा Ola राइड का पेमेंट, पा सकते हैं 200 रु तक कैशबैक

अब आप ओला (Ola) राइड के लिए पेमेंट फोनपे (PhonePe) की मदद से भी कर सकेंगे. इसके लिए ओला ने पेमेंट्स ऐप फोनपे के साथ एक महत्‍वपूर्ण भागीदारी की है. बयान में कहा गया है कि यह कदम लगातार सुविधाजनक, विश्वसनीय और नए-नए समाधान पेश करने की ओला की प्रतिबद्धता के अनुरूप है ताकि ग्राहकों का मोबिलिटी एक्‍सपीरिएंस बेहतर हो. साथ ही यह पेमेंट्स को सरल, सुरक्षित और सभी की पहुंच में लाने के फोनपे के लक्ष्य के अनुरूप भी है.

अभी ओला राइड के लिए फोनपे से पेमेंट की सुविधा Android पर शुरू की गई है. जल्द ही यह iOS पर भी उपलब्ध होगी. इस भागीदारी से फोनपे लाखों ग्राहकों को ओला प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाओं की पेशकश कर सकेगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बना सकेगा.

ग्राहक फोनपे के सभी पेमेंट इंस्‍ट्रूमेन्ट्स का उपयोग कर सकेंगे, जैसे चाहे तो फोनपे वॉलेट से पेमेंट किया जा सकेगा या फिर यूपीआई से. फोनपे का कहना है कि इंट्रोडक्ट्री ऑफर के हिस्से के तौर पर, फोनपे द्वारा पहली दो राइड्स का भुगतान करने पर ग्राहक 200 रुपये तक कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं.

इस भागीदारी के बारे में ओला के प्रवक्ता आनंद सुब्रमण्यिन ने कहा, ‘‘महामारी से उभरते हुए हमने डिजिटल पेमेंट सॉल्युशंस के अपनाए जाने में बढ़ोतरी देखी है. यात्रा ग्राहकों के सबसे अधिक खर्च वाली चीजों में से एक है. इसलिए हम इस बदलाव को वैल्यू एडेड सेवाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहते थे ताकि उनका परिवहन अनुभव उत्तम और सुरक्षित हो. फोनपे देशभर में डिजिटल पेमेंट को अपनाने की वकालत कर रहा है, इसलिए हम इस बड़े बदलाव के लिए उनके साथ भागीदारी कर रोमांचित हैं, जो हमें डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा.’’

फोनपे में बिजनेस डेवलपमेंट के निदेशक अंकित गौड़ ने कहा कि इस कठिन समय में सुरक्षित कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की सुविधा देना सबसे महत्वपूर्ण है. ओला के साथ भागीदारी से हम अपने ग्राहकों को बाधारहित और सुविधाजनक पेमेंट एक्सपीरियंस देंगे. यह भागीदारी भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

