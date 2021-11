OLA Becomes Profitable : OLA के लिए खुशखबरी; आईपीओ से पहले कंपनी मुनाफे में आई, शुरू होने के दस साल बाद कमाया लाभ 

राइडिंग ऐप ओला की पैरेंट कंपनी ANI Technologies ने वित्त वर्ष 220-21 में 89.92 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 65 फीसदी घट कर 689.61 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कोविड की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में यह गिरावट आई है. ओला के लिए अपना ऑपरेशन शुरू करने के दस साल बाद प्रॉफिट में आना काफी अहम बात है.कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है. कंपनी आईपीओ के लिए दिसंबर में सेबी में ड्राफ्ट पेपर जमा कर सकती है. इस लिहाज से भी दस साल में पहली बार लाभ कमाने की अहमियत और बढ़ गई है.

ओला की पैरेंट कंपनी फूड डिलीवरी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है. वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का परिचालन घाटा कम होकर 429.20 रुपये हो गया है. हालांकि रेवेन्यू में 63 फीसदी की गिरावट आई है और यह घट कर 983.15 रुपये पर आ गया है.भाविश अग्रवाल ने साल 2010 में ओला की स्थापना की थी. हालांकि लंबे समय तक इसमें भारी निवेश हुआ है.

SBI Easy Ride Loan: घर बैठे मिलेगा 3 लाख रुपये तक का टू-व्हीलर लोन, योनो मोबाइल ऐप के ज़रिए कर सकते हैं अप्लाई

जानी-मानी निवेश कंपनी सॉफ्ट बैंक समर्थित ओला ने अगले कुछ महीनों में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है. कंपनी का इरादा कम से कम 7500 करोड़ रुपये जुटाना है. कंपनी दिसंबर तक सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर जमा करा सकती है. सितंबर में कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा था कि ओला का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV 31 अगस्त प्री- कोरोना लेवल को पार कर लिया था. उन्होंने ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में रिकवरी पहली लहर की तुलना में तीन गुना रही है. अग्रवाल का कहना है कि भारत में लोगों का आवागमन अब काफी बढ़ने लगा है.इसका फायदा कंपनी को मिल रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.