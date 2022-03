ONGC, Oil India, Asian Paints, RIL: क्रूड में तेजी से ऑयल & गैस और पेंट शेयरों में एक्शन, कहां बने कमाई के मौके

एक्सपर्ट का कहना है कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आने से इस सेक्टर के कुछ शेयर विनर साबित हो सकते हैं. वहीं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने वाली पेंट कंपनियों का मार्जिन प्रभावित होगा.

क्रूड में जोरदार तेजी के चलते Oil & Gas और पेंट शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है. (pixabay)

Crude Stocks in Action: इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ने आज इंट्राडे में 138 डॉलर प्रति बैरल का लेवल टच किया. इस साल क्रूड में अबतक 60 फीसदी से ज्यादा रैली आई है. वहीं बीते 100 दिनों में क्रूड की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं. फिलहाल क्रूड में जोरदार तेजी के चलते Oil & Gas और पेंट शेयरों में जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जिस तरह से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आ रही है, ऐसे में इस सेक्टर के कुछ शेयर आगे विनर साबित हो सकते हैं. वहीं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने वाली पेंट कंपनियों का मार्जिन नियर टर्म में प्रभावित होगा. OIl & Gas, पेंट शेयरों का हाल ONGC में आज करीब 4 फीसदी की तेजी है और यह अपने 1 साल के हाई के करीब 172 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है. Oil India Limited में 2.5 फीसदी से ज्यादा तेजी है और यह 257 रुपये पर है. GAIL (India) में 2.5 फीसदी तेजी है और यह 161 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. Indian Oil Corporation में फ्लैट ट्रेडिंग है और यह 113 रुपये के लेवल पर है. RIL का शेयर 2.5 फीसदी कमजोर होकर 2268 रुपये पर है. Asian Paints में 2.5 फीसदी गिरावट है और यह 2672 के लेवल पर है. Berger Paints India में 2 फीसदी से ज्यादा कमजोरी है और यह 639 के स्तर पर है. Kansai Nerolac Paints में 4 फीसदी की गिरावट है और यह 427 रुपये पर है. जबकि Indigo Paints में 6.5 फीसदी गिरावट है और यह 1,540 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. पेंट कंपनियों के लिए बढ़ी चुनौती Swastika Investmart के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि पेंट शेयरों के लिए दोहरी मार वाली स्थिति बनी है. एक तो क्रूड में उबाल आया है और यह अपने कई साल के हाई पर है. असल में पेंट कंपनियां रॉ मटेरियल के रूप में कच्चे तेल का इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में क्रूड महंगा होने से उनके मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है. वहीं दूसरा फैक्टर यह है कि इस फील्ड में प्रतियोगिता बढ़ रही है. अन्य कॉरपोरेट जैसे Grasim, JSW Steel, JK cement पेंट व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं. हालांकि नियर टर्म की चुनौतियों के बावजूद इंडस्ट्री के लिए आउटलुक अभी भी बेहतर है. उन्होंने Asian Paints और Berger paints पर भ्रोसा जताया है और कहा है कि ये शेयर आउटपरफॉर्म कर सकते हें. उनका कहना है कि इन शेयरों में मौजूदा गिरावट से रिस्क रिवार्ड रेश्यो और बेहतर हुआ है. ये शेयर करा सकते हैं कमाई ब्रोकरेज हाउस CLSA का कहना है कि क्रूड में अच्छी खासी रैली आ चुकी है. वहीं यूरोप में गैस की कीमतें लगातार हाई बना रही हैं. क्रूड और गैस महंगा होने से GAIL, Oil India, ONGC जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी के आसार हैं. ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने हालांकि Asian Paints में आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है, ब्रोकरेज का मानना है कि क्रूड में तेजी से पेंट स्टॉक का मार्जिन प्रभावित हो सकता है. लेकिन कंपनी कीमतों में इजाफा करके इस दबाव से बाहर आने की क्षमता रखती है. ब्रोकरेज ने शेयर में 3800 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

