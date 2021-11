Nykaa IPO Share Allotment: इस दिन होगा Nykaa के शेयरों का अलॉटमेंट, ऐसे चेक करें अपने एप्लीकेशन का स्टेटस

Nykaa IPO Share Allotment: ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली स्टार्टअप कंपनी Nykaa के शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 8 नवंबर को हो सकता है. इस आईपीओ को इश्यू के आखिरी दिन 81.78 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. नॉन- इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने इसके शेयरों को खरीदने में भारी दिलचस्पी दिखाई. रिटेल निवेशकों ने अपने लिए आरक्षित हिस्से का 12.06 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने अपने लिए आरक्षित हिस्से की तुलना में 112.02 गुना शेयरों की बोली लगाई. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स यानी QIB ने अपने लिए आरक्षित हिस्से का 91.18 गुना शेयर सब्सक्राइब किया. जबकि कर्मचारियों ने अपने लिए आरक्षित हिस्से की तुलना में 1.87 गुना शेयरों के लिए बोली लगाई. Nykaa के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE पर 11 नवंबर को होने की उम्मीद है. जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनका पैसा 9 नवंबर को वापस आ जाएगा.

नायका के आईपीओ को सभी कैटगरी के निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. एक एनालिस्ट के मुताबिक, ‘स्टार्टअप आईपीओ का क्रेज जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और खासतौर पर प्रॉफिट कमाने वाले स्टार्टअप्स इनवेस्टर्स को ज्यादा पसंद आ रहे हैं. अनलिस्टेडएरेनाडॉटकॉम के फाउंडर अभय दोशी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताया, “अन्य स्टार्टअप की तरह, इसका वैल्यूएशन भी महंगा लगेगा, लेकिन इसके बिजनेस के आगे बढ़ने की पर्याप्त संभावना है, क्योंकि ई-कॉमर्स कैटेगरी में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की केवल 8% पैठ है.” निवेशक रजिस्ट्रार की वेबसाइट Link Intime India Private Limited या NSE की वेबसाइट पर शेयर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Link Intime India के जरिए ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

बीएसई की वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट

(Article : Surbhi Jain)

