Nykaa IPO पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब, रिटेल निवेशकों में दिखा जबरदस्त क्रेज

ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली स्टार्ट-अप कंपनी Nykaa का आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुलने पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. कंपनी 5,352 करोड़ की पूंजी जुटाने प्राइमरी मार्केट में उतरी है. हालांकि Nykaa की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures Ltd ने आईपीओ से पहले ही 174 एंकर निवेशकों से 2395 करोड़ रुपये जुटा चुकी थी. इसमें ब्लैकरॉक (Blackrock) फिडेलिटी ( Fidelity) जेपी मॉर्गन ( JP Morgan), एचडीएफसी ( HDFC) आईसीआईसीआई (ICICI) नोमुरा ( Nomura) और अबु धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने निवेश किया है. Nomura, and Abu Dabhi Investment Authority. इससे पहले कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 600 से 650 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहे थे.

आज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ( QIB) ने साढ़े चार बजे तक अपने लिए आरक्षित हिस्से का 1.20 गुना सब्सक्राइब किया था. QIB ने 1.72 करोड़ शेयरों के लिए बिड किया था, जबकि इसे 1.43 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे. रिटेल सब्सक्राइबर में इस आईपीओ का जबरदस्त क्रेज दिखा. सबसे पहले उनके लिए आरक्षित हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ. रिटेल निवेशकों ने 1.63 करोड़ शेयरों के लिए बिड किया था. यह उनके लिए आरक्षित हिस्से का 3.45 गुना से भी ज्यादा है.

नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने अपने लिए आरक्षित हिस्से का 0.59 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि कंपनी के कर्मचारियों अपने लिए आरक्षित हिस्से का 0.67 गुने के लिए बिड किया. निवेशक आईपीओ के लिए 1085-1125 रुपये के बैंड में बिड में निवेश कर सकते हैं. एक नवंबर तक के लिए इन शेयरों के लिए बिडिंग की जा सकती है. रिटेल निवेशकों लिए इस आईपीओ का दस फीसदी हिस्सा आरक्षित है. आईपीओ के तहत 630 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे, जबकि ओएफएस के जरिये 4,721 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की जाएगी.

