Stocks in News: Nykaa, Hindalco, ONGC, Tata Power जैसे शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Hindalco, ONGC, NMDC, Nykaa, GAIL, Ruchi Soya, Muthoot Finance, Glenmark, Page Industries, Bharat Dynamics, Tata Power, JSW Steel, Godrej Industries, India Cements, Policy Bazaar, Jubilant Pharmova, Aarti Industries, BEML, Crompton Greaves, City Union Bank, Engineers India, Inox, Karnataka Bank, Lemon Tree Hotels, Oil India जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Nykaa, GAIL, Ruchi Soya आज यानी 27 मई 2022 को Nykaa, GAIL, Ruchi Soya और Glenmark Pharma जैसी कंपनियां अपने मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी करेंगी. इनके अलावा JSW Steel, Godrej Industries, India Cements, Policy Bazaar, Jubilant Pharmova, Jubilant Industries, Aarti Industries, Ion Exchange, Arvind, Atul Auto, BEML, Crompton Greaves, City Union Bank, Engineers India, Inox Wind, Karnataka Bank, Lemon Tree Hotels और Oil India के भी आज नतीजे आएंगे. Hindalco Hindalco Industries का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर करीब दोगुना बढ़कर 3851 करोड़ हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 1928 करोड़ का मुनाफा कमाया था. कंसो रेवेन्यू 37.7 फीसदी बढ़कर 55,764 करोड़ रहा है. कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने के लिए रिकमंड किया है. ONGC ONGC ने कहा है कि वह ईंधन भंडार के लिए भारतीय तलछटी बेसिन की खोज में अगले 3 साल में 31,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के अपने प्रयास में देश के उत्पादन को बढ़ा सकता है. NMDC NMDC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 36 फीसदी घटकर 1812.98 करोड़ रहा है. हायर एक्सपेंस के चलते मुनाफे पर असर हुआ. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2835.54 करोड़ रुपये था. Muthoot Finance Muthoot Finance का मुनाफा सालाना आधार पर 2.3 फीसदी घटकर 997 करोड़ रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 1020 करोड़ का मुनाफा हुआ था. Page Industries Page Industries का मुनाफा सालाना आधार पर 65 फीसदी बढ़कर 190.5 करोड़ रहा. मार्च तिमाही में नेट मार्जिन 17.1 फीसदी रहा. जबकि रेवेन्यू 26.2 फीसदी बढ़कर 1111 करोड़ रहा. Bharat Dynamics Bharat Dynamics का मुनाफा सालाना आधार पर 1.5 फीसदी बढ़कर 2644 करोड़ रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 2604 करोड़ का मुनाफा हुआ था. Tata Power Tata Power रिन्यूएबल ने महाराष्ट्र के पर्तूर में MSEDCL के लिए 100 मेगावाट की परियोजना शुरू की है. इंसटालेशन में 4,11,900 से अधिक मोनोक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल शामिल हैं और सालाना लगभग 234 मिलियन टन CO2 कम होने की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.