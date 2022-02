Stock in Focus: Nykaa, Tata Power, Dilip Buildcon सहित एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, कमाई के लिए रखें नजर

आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर या बेहतर नतीजों के चलते आज के कारोबार में भी कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं.

रूस और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट अभी खराब नजर आ रहे हैं. (image: pixabay)

Top Trending Stocks: रूस और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट अभी खराब नजर आ रहे हैं. दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बए़ रही है, जिसमें नाटो देशों की भी एंट्री हो सकती है. वहीं महंगाई, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका, क्रूड में तेजी जैसे फैक्टर भी बाजर पर हावी हैं. आने वाले कुछ दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर या बेहतर नतीजों के चलते आज के कारोबार में भी कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं. अगर इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो उन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. इन शेयरों में Nykaa, Tata Power, Dilip Buildcon, Capri Global Capital, HDFC और Sun Pharma जैसे नाम शामिल हैं. वैसे भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है. बेहतर है कि मजबूत फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों का ही चुनाव किया जाए, जबतक बाजार स्टेबल नहीं हो जाता है. FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) Nykaa ने फ्रेंच ब्यूटी कंपनी L’Oreal के साथ लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई को सुलझा लिया है. यह ई-कॉमर्स ब्यूटी कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है. क्योंकि इसने L’Oreal S.A. के साथ लंबे समय से चल रहे मुकदमे का निपटारा किया है. कंपनी के शेयरों में लगातार दबाव रहा है और रिकॉर्ड हाई से करीब 50 फीसदी गिरावट आ चुकी है. Tata Power Tata Power ने ZaaK Tech के साथ साझेदारी की है. प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी (PPGCL) ने जर्मनी की कंपनी ZaaK Technologies के साथ राख को स्स्टेनेबल सैंड मटेरियल में बदलने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं. PPGCL रिसर्जेंट पावर वेंचर्स Pte का एक हिस्सा है. Capri Global Capital भारतीय जीवन बीमा निगम ने 21 फरवरी को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के तहत Capri Global Capital में 1.5 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ, एलआईसी की हिस्सेदारी अब कंपनी में 5.04 फीसदी हो गई है, जो पहले 4.95 फीसदी थी. Sun Pharma कंपनी की सहायक कंपनी टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अल्केमी को गैलडर्मा से 90 मिलियन डॉलर में हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. गैलडर्मा और टैरो के बीच समझौते में एल्केमी का व्यवसाय और दुनिया भर में संपत्ति शामिल है, जिसमें प्रोएक्टिव ब्रांड भी शामिल है. HDFC सोसाइटी जेनरल ने मंगलवार को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (HDFC) के लगभग 1,730 करोड़ रुपये के शेयरों को खुले बाजार में लेनदेन के माध्यम से बेच दिया है. बीएसई पर ब्लॉक डील के आंकड़ों के अनुसार, सोसाइटी जेनरल ने लगभग 71 लाख शेयर 2,436.8 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे हैं. Wipro Wipro ने क्लाउड तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ऑल्टो स्टार्टअप से हाथ मिलाया है. फर्म ने कहा कि उसने पालो ऑल्टो-बेस्ड स्टार्टअप vFunction के साथ एक ज्वॉइंट गो-टू मार्केट साझेदारी बनाई है. इस स्टार्टअप ने जावा एप्लिकेशंस के आधुनिकीकरण और क्लाउड में माइग्रेशन को तेज करने के लिए एक स्केलेबल, AI-बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है. Dilip Buildcon Dilip Buildcon को 2022 का पहला बड़ा ऑर्डर 1141 करोड़ रुपये का मिला है. कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने रायपुर को विशाखापत्तनम से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट हासिल किया है. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत 1141 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है. नवंबर के बाद से कंपनी के लिए यह पहला बड़ा ऑर्डर है.

