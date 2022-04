Stocks in News: आज फोकस में रहेंगे Nykaa, HCL, TCS, Atul Auto जैसे शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

घरेलू शेयर बाजार में इस हफ्ते भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में इस हफ्ते भारी उतार चढ़ाव है. सोमवार और मंगलवार को जहां सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट रही, वहीं बुधवार को इंडेक्स मजबूत होकर बंद हुए. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले नजर आ रहे हैं. कॉरपोरेट अर्निंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते आगे भी वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. ऐसे में एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में HCL Technologies, Nestle India, ICICI Securities, FSN E-Commerce Ventures (Nykaa), TCS, Tata Elxsi, Persistent Systems, Infosys, Atul Auto जैसे नाम शामिल हैं. HCL Technologies आज यानी 21 अप्रैल को कुछ छोटी और बड़ी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. उनमें HCL Technologies, Nestle India, L&T Technology Services, Tata Communications, CRISIL, Cyient, Rallis India, ICICI Lombard General Insurance Company, Sasken Technologies और Trident Texofab शामिल हैं. ICICI Securities ICICI Securities का मुनाफा चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 3.3 फीसदी बढ़कर 340.3 करोड़ रुपये रहा है. हायर फाइनेंस और इम्प्लॉई कास्ट के चलते कंपनी का मुनाफा प्रभावित हुआ. कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 20.6 फीसदी ग्रोथ रही और यह 891.7 करोड़ रुपये रहा है. FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) हेयर केयर में ग्लोबल लीडर कंपनी Aveda ने Nykaa के साथ भागीदारी की है. Aveda ने बेंगलुरु में पहला स्टोर खोलने के साथ Aveda X Nykaa को लॉन्च करने के लिए Nykaa के साथ भागीदारी की है. 2019 में भारत में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट का आकार 1,26,700 करोड़ रुपये था, जो पिछले 3 साल में 13 फीसदी की CAGR से बढ़ रहा है. TCS TCS अब फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनर के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है. कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्मों को अपने ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन तेजी लाने में मदद करेगी. Tata Elxsi Tata Elxsi का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 39 फीसदी बढ़कर 160 करोड़ रुपये रहा है. वहीं रेवेन्यू भी 31.5 फीसदी बढ़कर 682 करोड़ रुपये रहा. मार्च तिमाही में EBITDA 32 फीसदी YoY बढ़कर 221.2 करोड़ रुपये हो गया. Persistent Systems कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 18 अप्रैल को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए आईटी कंपनी Persistent Systems में अतिरिक्त 21,566 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ, कंपनी में कोटक एमएफ की हिस्सेदारी बढ़कर 5 फीसदी हो गई, जो पहले 4.97 फीसदी थी. Infosys ब्लूचिप आईटी कंपनी Infosys ने जर्मनी स्थित डिजिटल अनुभव और मार्केटिंग एजेंसी, oddity का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. Atul Auto Atul Auto ने बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशंस वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए Valeo और होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया के साथ हाथ मिलाया है. सब्सिडियरी कंपनी अतुल ग्रीनटेक (AGPL) फील्ड परीक्षणों के सफल समापन के बाद ई-वाहन लॉन्च करेगी. यह घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए लास्ट माइल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में लगी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.