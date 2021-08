NyKaa IPO : NyKaa ला रही आईपीओ; जारी करेगी 525 करोड़ रुपये के नए शेयर, जानिए पैसा लगाना चाहिए या नहीं

New IPO News : ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप Nykaa लगभग 525 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने जा रहा है. Nykaa की मूल कंपनी ने इसके लिए सेबी में शुरुआती दस्तावेज यानी DRHP दाखिल कर दिया है. Nykaa को चलाने वाली FSN E- Commerce Ventures Ltd. के मुताबिक यह 525 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी वहीं मौजूदा शेयरहोल्डर 4.31 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे.

जो शेयहोल्डर अपनी इक्विटी बेंचेंगे उनमें प्रमोटर संजय नायर फैमिली और निवेशक टीपीजी ग्रोथ (TPG Growth IV) , लाइटहाउस इंडिया फंड III ( Lighthouse India Fund III), जेएम फाइनेंशियल ( JM Finacial and Investment Consultancy Services) ,सुनील कांत मुंजाल, हरिंदरपाल सिंह बंगा और इंद्र बंगा समेत दूसरे निवेशक शामिल हैं. कोटक महिंद्रा कैपिटल कपनी और मॉर्गन स्टेनली. BofA Securities India, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल, लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के रजिस्ट्रार होंगे.

ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक Nykaa की फाउंडर फाल्गुनी नायर अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये करना चाहती हैं. उनका इरादा 10 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी बेचने का है. इनवेस्टमेंट बैंकर रही फाल्गुन नायर ने 2012 में Nykaa की नींव रखी थी. आईपीओ की तैयारी तेजी से चल रही है. अगले कुछ दिनों में कंपनी और इनवेस्टमेंट बैंकर मिलकर आईपीओ की रूपरेखा तय कर लेंगे. शुरुआती खबरों के मुताबिक कोटक महिंद्रा कैपिटल कपनी और मॉर्गन स्टेनली आईपीओ के संभावित इनवेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं.

Nykaa ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाले बड़े स्टार्टअप के तौर पर उभरा है. इसके अपने फिजिकल आउटलेंटस हैं. मार्च, 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष में उसका रेवेन्यू 2400 करोड़ रुपये से अधिक रहा था. Zomatoके आईपीओ को मिली जबरदस्त सफलता के बाद स्टार्टअप शेयरों में दिलचस्पी काफी बढ़ गई है. जोमैटो भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली यूनिकॉर्न है. अब तक इस शेयर की कीमत 80 फीसदी बढ़ चुकी है. Zomato के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Policybazaar ने भी आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिए हैं. कंपनी 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटाएगी. इस ट्रेंड को देखते हुए अगले साल तक एक दर्जन टेक्नोलॉजी कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं.

