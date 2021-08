New IPO : Nuvoco Vistas ने आईपीओ से पहले ही एंकर निवेशकों से जुटाए 1500 करोड़; जानिए, 9 अगस्त को खुल रहे पब्लिक इश्यू का प्राइस बैंड

निरमा ग्रुप की सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी Nuvoco Vistas ने अपना आईपीओ लाने से पहले ही एंकर निवेशकों से 1500 करोड़ रुपये जुटा लिए. Nuvoco Vistas का आईपी 9 अगस्त खुलेगा. शुक्रवार को बीएसई साइट पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने एंकर निवेशकों को 570 करोड़ रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2.63 करोड़ शेयर आवंटित करने का फैसला किया है. यानी उन्हें 1500 करोड़ रुपये में ये शेयर दिए जाएंगे.

Nuvoco Vistas अपने आईपीओ के तहत 1500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. इसके अलावा प्रमोटर Niyogi Enterprise ऑफर फॉर सेल के तहत 3500 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी. कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 560-570 रुपये रखा है. आईपीओ 9 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 11 अगस्त को बंद हो जाएगा. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ( HDFC Life Insurance Company) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (SBI life Insurance Company) एसबीआई म्यूचुअल फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड, मिरे म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ, प्रेमजी इनवेस्ट और एसबीआई पेंशन फंड इसके बुक रनिंग मैनजर हैं. करीब नौ साल पहले यह एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गई थी.

आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है. प्राइस बैंड के अपर प्राइस के मुताबिक निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का निवेश करना होगा. आईपीओ का 35 फीसदी हिस्सा क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स, 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए आरक्षित है. आईपीओ की सफलता के बाद यह अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी की लीग ज्वाइन कर लेगी.

Nuvoco Vista IPO: निरमा ग्रुप की सीमेंट कंपनी 9 साल बाद फिर हो सकती है लिस्टेड, अगले हफ्ते खुलेगा 5 हजार करोड़ का आईपीओ

कंपनी की योजना आईपीओ से जुटाए गए पैसों को 1350 करोड़ रुपये के कर्ज को पूरा या आंशिक रूप से रीपेमेंट/प्रीपेमेंट/रिडेंप्शन करने की है. इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. नुवोको विस्टास क्षमता के मामले में देश की पांचवी और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसके 11 सीमेंट प्लांट्स हैं जिसमें पांच इंटीग्रेड यूनिट्स, पांच ग्रिंडिंग यूनिट्स और एक ब्लेंडिंग यूनिट है. घरेलू प्रतिस्पर्धी कंपनियों की बात करें तो नुवोकी विस्टास की कंपीटिटर अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, बिरला कॉरपोरेशन, डालमिया भारत सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और वंडर जैसी क्षेत्रीय कंपनियां हैं.

