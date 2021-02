Nureca IPO: 25 फरवरी को डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे शेयर, चेक करें- आपको मिले हैं या नहीं

Nureca IPO Share Allotment: हेल्थकेयर और वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी न्यूरेका लिमिटेड का शेयर अलॉटमेंट आज फाइनल हो जाएगा. 25 फरवरी को उन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, जिन्हें शेयर अलॉट होंगे. 15 फरवरी से 17 फरवरी तक खुले रहे इस आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा तो 166 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था. ऐसे में उम्मीद है कि शेयर की लिस्टिंग बढ़त के साथ हो सकती है. अगर आपने भी आईपीओ में निवेश किया है तो आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर मिला है या नहीं.

कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू पर प्रति शेयर प्राइस बैंड 396-400 रुपये रखा था. आईपीओ में लॉट साइज 35 शेयरों का रखा गया है. यानी आईपीओ में कम से कम 14000 रुपये निवेश करना जरूरी था.

न्यूरेका लिमिटेड के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था. आईपीओ को करीब 40 गुना बोलियां मिली हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्सन 3.10 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 31.59 गुना सब्सक्राइब हुआ. वहीं रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 166.65 गुना सब्सक्राइब हुआ.

इसके लिए पहले आपको BSE की वेबसाइट पर जाना होगा.

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम <Nureca> डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

Link Intime इस इश्यू की रजिस्ट्रार है.

इस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना होगा.

ड्रापडाउन में कंपनी का नाम <Nureca> टाइप करें.

इसके बाद बॉक्स में PAN नंबर, एप्लीकेशन नंबर या डिपॉजिटरी/क्लाइंट ID डालें

फिर कैप्चा डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें.

सौरभ गोयल कंपनी के प्रमोटर हैं. न्यूरेका लिमिटेड हेल्थकेयर और वेलनेस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है. कंपनी का उद्देश्य कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी, ड्यूरेबल और इनोवेटिव टूल्स प्रोवाइड करना है, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार हो सके. कंपनी के पास वेल डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें क्रॉनिक डिजीज प्रोडक्ट्स, आर्थोपेडिक्स प्रोडक्ट, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, न्यूट्रिशंस सप्लीमेंट और लाइफ स्टाइल प्रोडकट शामिल हैं.

30 सितंबर 2020 तक खत्म हुई तिमाही में कंपनी का टोटल एसेट्स 102.48 करोड़ रुपये का था. वहीं कुल रेवेन्यू 122.97 करोड़ रुपये रहा था. वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36.18 करोड़ रुपये रहा था. न्यूरेका आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा. वहीं जनरल कॉरपोरेट परपज में भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा.

