Stocks in News: Infosys, NTPC, LT, Tata Steel समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर नजर आ रहे हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. यह ट्रेंड आगे भी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता जारी है. एनर्जी की कीमतें आसमान पर हैं. ऐसे में वोलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Sonata Software, Cholamandalam Investment and Finance Company, Infosys, Sobha और Rail Vikas Nigam जैसे नाम शामिल हैं. NTPC महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी 2500 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ महाराष्ट्र में एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित करने के लिए NTPC के साथ एक इक्वल ज्वॉइंट वेंचर बनाएगी. ज्वॉइंट वेंचर महाराष्ट्र में 2500 मेगावाट का अल्ट्रामेगा रीन्यूबल सोलर पार्क विकसित करेगा. Larsen & Toubro Larsen & Toubro ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) से 2003 से 2008 के बीच की अवधि के लिए सूचना और दस्तावेज मांगने का एक लेटर मिला है. कंपनी ने कहा कि इस लेटर में कंपनी से जुड़े किसी भी गवर्नेंस चूक का उल्लेख नहीं करता है. Sterling and Wilson Renewable Energy Sterling and Wilson Renewable Energy को मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में 126.61 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि में दर्ज किए गए 344.80 करोड़ रुपये के नुकसान से कम है. इसी अवधि के दौरान रेवेन्यू 1,364.5 करोड़ रुपये से घटकर 1,071 करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष FY22 में घाटा 916 करोड़ रुपये रहा, जबकि इस दौरान रेवेन्यू 5,081 करोड़ रुपये रहा. Tata Steel NCLT द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद Tata Steel की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Tata Steel Mining Limited अब कर्ज में डूबे रोहित फेरो-टेक का अधिग्रहण करेगी. Sonata Software कंपनी के बोर्ड ने 8 अप्रैल 2022 से कंपनी के CEO के रूप में समीर धीर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. श्रीकर रेड्डी स्वेच्छा से CEO का पद छोड़ रहे हैं, हालांकि वह कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहेंगे. Cholamandalam Investment and Finance Company Cholamandalam Investment and Finance Company ने बीएसई फाइलिंग में जानकारी दी है कि Q4FY22 के लिए डिस्बर्समेंट करीब 12,718 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8,071 करोड़ रुपये था. यानी इसमें 58 फीसदी ग्रोथ रही. बिलिंग पर कलेक्शन एफिसिएंसी में सुधार हुआ और यह Q4FY22 में 138 फीसदी रहा. एक साल पहले की समान अवधि में यह 120 फीसदी था. Infosys आईटी कंपनी Infosys और Rolls-Royce ने बेंगलुरु में ज्वॉइंट ‘एयरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर’ के शुभारंभ के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाया है. यह सेंटर भारत से Rolls-Royce की इंजीनियरिंग और ग्रुप बिजनेस सर्विसेज के लिए एडवांस डिजिटल क्षमताओं के साथ इंट्रीग्रेटेड हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेवाएं प्रदान करेगा. Sobha कंपनी ने मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के लिए 1.34 मिलिसन वर्ग फुट सेल्स वॉल्यूम हासिल किया है. वहीं इस तिमाही में रियलाइजेशन अबतक का सबसे ज्यादा 110.9.6 करोड़ हासिल हुआ है. Q4FY21 में 8014 करोड़ के तुलना में Q4FY22 के दौरान एवरेज रियलाइजेशन प्रति वर्ग फुट 8265 करोड़ रुपये रहा. Rail Vikas Nigam Rail Vikas Nigam ने ICF के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. यह कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता मेट्रो रेलवे परियोजना के लिए कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के अनुरूप मेट्रो कोचों के निर्माण और अधिग्रहण के लिए किया गया है.

