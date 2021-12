अब युवराज सिंह लेकर आ रहे हैं अपना NFT, क्रिसमस के मौके पर किया जाएगा लॉन्च

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 2011 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने अपना Non-fungible token यानी NFT लॉन्च करने का ऐलान किया है. 2007 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले इस क्रिकेटर का आज यानी रविवार को 40वां जन्मदिन है. उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस क्रिसमस पर वे अपना NFT कलेक्शन लेकर आ रहे हैं. इसे NFT मार्केटप्लेस Colexion पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उन्होंने हाल ही में निवेश किया था. बता दें कि इसके पहले, अमिताभ बच्चन और सलमान खान समेत कई भारतीय सेलिब्रिटीज NFT लॉन्च करने की घोषणा कर चुके हैं.

युवराज सिंह ने अपने जन्मदिन पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, “पहले गेंद से लेकर अपनी जर्सी टांगने के फैसले तक फैन्स ने हमेशा मेरा साथ दिया है. अच्छे समय में हौसला बढ़ाने और बुरे समय में मजबूती देने के लिए फैंस का शुक्रिया. जन्मदिन के मौके पर colexionNFT के साथ पार्टनरशिप में युवराज सिंह NFT कलेक्शन, स्पेशल गिफ्ट का ऐलान करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है.”

Being there from ball 1 to the time I decided to hang up my jersey, the fans have always been with me.Thank u for cheering in my highs & giving strength in my lows.On my b’day I’m proud to announce a special gift for u-Yuvraj Singh NFT Collection in partnership with @colexionNFT pic.twitter.com/EpCaAkyKnS

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) December 12, 2021