Mid-Cap Funds: मिडकैप फंड में पैसा लगाने का समय! ये स्कीम्स 9 गुना तक बढ़ा चुकी हैं निवेशकों की दौलत

Select Best Mid-Cap Mutual Fund: लॉर्जकैप में जहां पिछले दिनों शानदार तेजी आ चुकी है, अब मिडकैप फंडों का रिटर्न सुधरने लगा है. पिछले 1 महीने, 3 महीने और 1 साल के दौरान मिडकैप फंडों का रिटर्न लॉर्जकैप, मल्टीकैप और लॉर्ज एंड मिडकैप फंडों की तुलना में बेहतर रहा है. एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अब मिडकैप फंडों की ओर निवेशकों का रूझान बढ़ रहा है. उनका कहना है कि बाजार में रिकवरी के फेज में लॉर्जकैप में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है. अब मिडकैप फंडों की बारी है. वैसे भी रिकवरी के फेज में मिडकैप हाई रिटर्न दे सकते हैं.

1 महीने का रिटर्न: 10.31 फीसदी

3 महीने का रिटर्न: 31.14 फीसदी

1 साल का रिटर्न: 17.74 फीसदी

लॉर्जकैप

1 महीने का रिटर्न: 3.54 फीसदी

3 महीने का रिटर्न: 24.75 फीसदी

1 साल का रिटर्न: 6.90 फीसदी

मल्टीकैप

1 महीने का रिटर्न: 5.26 फीसदी

3 महीने का रिटर्न: 25.29 फीसदी

1 साल का रिटर्न: 9.84 फीसदी

लॉर्ज एंड मिडकैप

1 महीने का रिटर्न: 6.77 फीसदी

3 महीने का रिटर्न: 26.89 फीसदी

1 साल का रिटर्न: 10.86 फीसदी

BPN फिनकैप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि बाजार की रिकवरी में लॉर्जकैप शेयरों में अच्छी तेजी आ चुकी है. इसमें अब सेचुरेशन दिख रहा है. लॉर्जकैप के बाद अब मिडकैप की बारी है. ट्रेंड यही रहा है कि इकोनॉमी में तेजी के दौर में लॉर्जकैप के बाद मिडकैप में जोरदार रिटर्न मिलता है. वैसे भी मिडकैप की वैल्युएशन आकर्षक है. उनका कहना है कि हालांकि अच्छे मिडकैप फंड चुनने से पहले देखें की उनकी होल्डिंग किन कंपनियों में हैं. मिड कैप इक्विटी फंड में निवेश करने से पहले, निवेशकों को अपने जोखिम लेने की क्षमता भी देखनी चाहिए.

सुंदरम मिडकैप फंड

15 साल का रिटर्न: 15.82 फीसदी

15 साल में 1 लाख की वैल्यू: 9 लाख रुपये

15 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 52 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 100 रुपये

मिनिमम SIP: 250 रुपये

एसेट्स: 4,959 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.97% (31 जुलाई, 2020)

रिस्क: एवरेज से कम

L&T मिडकैप फंड

15 साल का रिटर्न: 14.40 फीसदी

15 साल में 1 लाख की वैल्यू: 7.52 लाख रुपये

15 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 58 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 5,730 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.93% (31 जुलाई, 2020)

रिस्क: एवरेज

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड

15 साल का रिटर्न: 14.28 फीसदी

15 साल में 1 लाख की वैल्यू: 7.41 लाख रुपये

15 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 47.25 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 100 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 6,509 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.95% (31 जुलाई, 2020)

रिस्क: एवरेज

आदित्य बिरला सनलाइफ मिडकैप फंड

15 साल का रिटर्न: 13.69 फीसदी

15 साल में 1 लाख की वैल्यू: 6.85 लाख रुपये

15 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 44.61 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 2,137 करोड़ (31 जुलाई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.26% (31 जुलाई, 2020)

रिस्क: हाई

