अब Amazon पर विक्रेता हिंदी में कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, कई दूसरी सेवाओं के लिए भी मिलेगा यह लाभ

अमेजन (Amazon) इंडिया ने गुरुवार को अपनी अमेजन सेलर वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर विक्रेताओं के लिए सेवाओं को हिंदी भाषा में लॉन्च किया है. इसमें अमेजन विक्रेता के रूप में पंजीकरण के साथ ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक्सेसिंग मेट्रिक्स शामिल है. कंपनी ने बयान जारी कर रहा कि इससे विक्रेता अमेजज डॉट इन मार्केटप्‍लेस पर हिंदी में पंजीकरण करने और अपने ऑनलाइन व्यवसाय का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे. कंपनी ने बताया कि वह विक्रेताओं की मदद के लिए सेलर्स सपोर्ट सर्विस देती है और उसने हिंदी में सेलर्स यूनिवर्सिटी वीडियो और ट्यूटोरियल लॉन्च किए हैं.

कंपनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के टियर 1, 2 और 3 शहरों के 100 अमेज़न विक्रेताओं ने छह महीने के परीक्षण चरण के दौरान अपने खातों का प्रबंधन करने के लिए हिंदी को अपनाया है.

जो अमेजन विक्रेता अपनी पसंदीदा भाषा बदलना चाहते हैं, वह इसे अमेजन सेलर वेबसाइट और विक्रेता मोबाइल ऐप दोनों पर कुछ आसान चरणों में बदल सकते हैं. इसे विक्रेता के मोबाइल ऐप और सेलर वेबसाइट पर सेटिंग्स मैन्यू से हर पेज पर, टॉप पर दाईं तरफ मौजूद भाषा ड्रॉप-डाउन ऑप्शन से बदला जा सकता है. एक बार भाषा बदलने के बाद विक्रेता हिंदी के सभी पेजों और काम की गतिविधियों को देख सकते हैं.

कंपनी ने बयान में बताया कि ग्राहक अमेजन डॉट इन पर खरीदारी करते समय हिंदी को अपनी पसंदीदा भाषा के रूप में चुन सकते हैं. वे 5 भारतीय भाषाओं जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल शामिल हैं, अमेजन ग्राहक सेवा के अधिकारियों से बात कर सकते हैं. इसी तरह अमेजन के विक्रेता पांच भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई सेलर्स सपोर्ट सर्विस से लाभ उठा सकते हैं.

कंपनी ने मुताबिक लॉन्च के बाद दो हफ्तों में सेलर्स सपोर्ट द्वारा प्राप्त 50 फीसदी से ज्यादा कॉल हिंदी बोलने वाले विक्रेताओं से आए थे. इसके अलावा 5 भारतीय भाषाओं में उपलब्‍ध सेलर यूनिवर्सिटी की 700 वीडियो वाली लाइब्रेरी के माध्यम से वर्तमान और नए विक्रेताओं को नामांकन, प्रबंधन और विकास के लिए मदद दी जाती है.

