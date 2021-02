इस साल 1 लाख डॉलर तक पहुंचेगा Bitcoin का भाव! इस वजह से आ सकती है दोगुनी तेजी

कई वैश्विक कंपनियां Bit Coin जैसी क्रिप्टोकरेंसीज को स्वीकार कर रही हैं. बिटक्वॉइन ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से रिटर्न दिया है, उससे यह निवेशकों के लिए गोल्ड का विकल्प बनता जा रहा है. क्रिप्टोकरेंसी इंवेस्टमेंट फर्म गैलेक्सी डिजिटल के फाउंडर माइकल नोवोग्राट्ज का मानना है कि जिस तरह से कंपनियां बिटक्वॉइन को अपना रही है, यहां ट्रेंड जारी रहा तो इस साल 2021 के अंत तक एक बिटक्वाइन के भाव 1 लाख डॉलर (76.48 लाख रुपये) तक पहुंच जाएगा. इस समय एक बिटक्वॉइन का भाव करीब 46800 डॉलर (34 लाख रुपये) है. माइकल के मुताबिक अधिक से अधिक कंपनियां अपने ग्राहकों को बिटक्वॉइन के जरिए खरीदारी को मंजूरी दे रही है. पिछले साल 2020 में Bit Coin ने करीब चार गुना रिटर्न दिया और पिछले दो साल में इसने निवेशकों को करीब 9 गुना का रिटर्न दिया था.

कुछ दिन पहले Tesla ने कहा था कि उसने कॉरपोरेट कैश रिजर्व से 150 करोड़ डॉलर (10.9 हजार करोड़) रुपये के बिटक्वॉइन खरीदे हैं. इस एलान के बाद भाव में तेजी आई थी और वह 44795 डॉलर (32.6 लाख रुपये) के लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा कंपनी ने कहा था कि वह अपने ग्राहकों को बिटक्वॉइन से इलेक्ट्रिक कार खरीदने की मंजूरी देगा.

माइकल ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह से टेस्ला ने अपनी कार को खरीदने के लिए बिटक्वॉइन के प्रयोग की मंजूरी देने को कहा है, वैसा ही जल्द अमेरिका की हर कंपनी करने वाली है. निवेशकों का मानना है कि अन्य कंपनियां भी अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा अब बिट क्वाइन के रूप में रखेंगी जो महंगाई या डॉलर की कमजोरी के प्रति हेज के तौर पर काम करेगी. माइकल ने बिटक्वॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज को भविष्य की मुद्रा बताया.

यह भी पढे़ं- बिटक्वाइन या गोल्ड में निवेश के लिए कौन बेहतर? पैसा लगाने में कहां कितना ‘नफा-नुकसान’

पूर्व Goldman Sachs Group Inc. ट्रेडर और फोर्ट्रेस इंवेस्टमेंट ग्रुप के हेज फंड मैनेजर नोवोग्राट्ज का कहना है कि पिछले महीने जनवरी में महज दो दिन में ही बिट क्वाइन के भाव में 25 फीसदी की गिरावट आने के कारण मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) इसके प्रति सशंकित रहते हैं. बिटक्वॉइन की वोलैटिलिटी के कारण इसे कॉरपोरेट ट्रेजरी का नियमित हिस्सा बनाने में सीएफओ को समस्या आती है. हालांकि नोवोर्ट्ज का मानना है कि अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इसमें निवेश की बात कही है तो स्थितियों में बदलाव आएगा. अब अन्य कंपनियों के सीएफओ और सीईओ भी बिट क्वाइन को मंजूरी देंगे.

बिटक्वॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी. उस समय बिटक्वॉइन के भाव की बात करें तो एक डॉलर में करीब 1309 बिटक्वॉइन मिल जाते. इसकी तुलना आज से करें तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. आज एक बिटक्वॉइन के भाव 47 हजार डॉलर के पार चल रहे हैं. इसे पेपॉल और टेस्ला जैसी कंपनियां स्वीकार कर चुकी हैं यानी वे बिटक्वॉइन में लेन-देन को मंजूरी दे रही है. ऐसे में इस साल के अंत तक अनुमान है कि इसका चलन बढ़ने पर इसके भाव 1 लाख डॉलर के स्तर को छू सकते हैं. भारत की बात करें तो यहां बिटक्वॉइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसीज पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार कानून लाने की तैयारी में है और केंद्रीय बैंक RBI की डिजिटल करेंसी के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा.

(Input- Bloomeberg)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.