खबर का असर : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज आधा हुआ, इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी मिली राहत

Noida Property Transfer Charge : नोएडा अथॉरिटी ने अपने प्रशासन वाले इलाके में फ्लैट और प्लॉट का ट्रांसफर चार्ज आधा कर दिया है. इंस्टीट्यूशनल प्लॉट का ट्रांसफर चार्ज भी आधा कर दिया गया है. अथॉरिटी ने ईडब्ल्यूएस और सेक्टर 122 स्कीम के फ्लैट का ट्रांसफर चार्ज भी घटा कर आधा कर दिया है.

नोएडा में रीसेल में फ्लैट खरीदने पर रजिस्ट्री के साथ उसे नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफर करवाने पर पांच फीसदी ट्रांसफर चार्ज लगता था लेकिन अब यह ढाई फीसदी कर दिया गया है. नोएडा अथॉरिटी से आवंटित ईडब्ल्यूएस के लिए ट्रांसफर चार्ज सिर्फ एक फीसदी होगा. सिंगल यूनिट और एलआईजी के लिए ट्रांसफर चार्ज 2.5 फीसदी कर दिया गया है. श्रमिक कुंज में बने फ्लैट के लिए ट्रांसफर चार्ज सिर्फ 12 हजार रुपये होगा.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने एक महीने पहले इस बारे में खबर पब्लिश की थी. इसमें ट्रांसफर चार्ज को घटाने का मुद्दा उठाया गया था. राज्य सरकार पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ( Greater Noida Authority) और यमुना एक्सप्रेस-वे ( Yamuna Expressway) प्राधिकरण के आला अफसरों से बात की थी. इसके बाद 24 सितंबर को नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और यूपी के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार के साथ बैठक में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज को आधा करने का फैसला किया गया .

Noida Property : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज हटेगा या नहीं? यूपी सरकार कल ले सकती है फैसला

इंडस्ट्रियल यूनिट का ट्रांसफर चार्ज भी घटा है. लेकिन अब बंद पड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट का प्लॉट लेने पर उसे चालू करना होगा. इसके बाद ही यह ट्रांसफर होगा. इंडस्ट्रियल यूनिट का ट्रांसफर चार्ज 5 फीसदी देना होगा. अथॉरिटी एरिया में इंस्टीट्यूशनल प्लॉट का ट्रांसफर चार्ज 10 फीसदी था जो अब 5 पांच फीसदी हो गया है.

नोएडा में अगर कोई संपत्ति बेची जाती है यानी कोई रीसेल प्रॉपर्टी ( मूल आवंटी से संपत्ति की खरीद) खरीदी जाती है तो बेचने वाले को ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम चार्ज (TM) देना होता है. इसका मकसद प्रॉपर्टी के मालिकाना का सफल ट्रांसफर सुनिश्चित कराना है. ट्रांसफर चार्ज स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के अतिरिक्त होता है. यह चार्ज सर्किल रेट के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग होता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.