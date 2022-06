Stocks in News: Canara Bank, Tata Power, SBI Cards समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज यानी 7 जून के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 7 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 7 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में NMDC, Tata Power, RBL Bank, SBI Cards and Payment Services, Shriram City Union Finance, Dish TV India, Canara Bank और Angel One जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. NMDC NMDC ने ‘लंप’ अयस्क की कीमत में 1100 रुपये प्रति टन और ‘फाइंस’ के दाम में 1000 रुपये प्रति टन की भारी कमी की है. कीमतें 5 जून, 2022 से प्रभावी हैं. लौह अयस्क इस्पात के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल है. कंपनी ने प्रति टन लंप अयस्क की कीमत 4,400 रुपये प्रति टन और फाइंस का दाम 3,310 रुपये प्रति टन तय किया. Tata Power टाटा ग्रुप की शाखा ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की सुविधा के लिए पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में अपनी परियोजनाओं में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रियल एस्टेट कंपनी कोलटे-पाटिल डेवलपर्स (KPDL) के साथ भागीदारी की है. RBL Bank BofA सिक्योरिटीज यूरोप SA ने बल्क डील के जरिए RBL Bank में अतिरिक्त शेयर खरीदा है. BofA सिक्योरिटीज यूरोप SA ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से 107.18 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर कंपनी में अतिरिक्त 25,63,334 इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. मार्च 2022 तक BofA के पास कंपनी में 2.91 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी (1.74 करोड़ शेयर) थी. SBI Cards and Payment Services क्रेडिट और डेबिट कार्ड फर्म SBI Cards and Payment Services ने कहा कि उसके बोर्ड ने बिजनेस ग्रोथ के लिए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी करके 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. फंड एक या अधिक चरणों में जुटाया जाएगा. निजी प्लेसमेंट के आधार पर NCDs जारी किया जाएगा. Shriram City Union Finance प्रमोटर श्रीराम वैल्यू सर्विसेज और अन्य ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से कंपनी में 13.5 लाख इक्विटी शेयर या 2.03 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. इसके साथ, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 36.34 फीसदी हो गई, जो पहले 34.31 फीसदी थी. Dish TV India प्रमोटर इकाई वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स LLP ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से कंपनी में 0.51 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेच दी. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी पहले के 0.56 फीसदी से घटकर 0.05 फीसदी रह गई है. एक अन्य प्रमोटर डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स ने भी कंपनी में 1.53 फीसदी हिस्सेदारी बेची है और शेयरहोल्डिंग को 2.09 फीसदी से घटाकर 0.56 फीसदी कर दिया. Canara Bank Canara Bank ने अपनी लेंडिंग रेट्स में संशोधन किया है, जिससे संबंधित बेंचमार्क से जुड़ी EMIs में वृद्धि हुई है. बैंक ने एक साल के कार्यकाल के लिए फंड की मार्जिनल कास्ट आफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स को 5 बेसिस प्वॉइंट बढ़ाकर 7.40 फीसदी कर दिया है. बैंक ने 6 महीने की अवधि के लिए MCLR रेट भी 7.30 फीसदी से बढ़ाकर 7.35 फीसदी कर दी है. Angel One ब्रोकरेज फर्म Angel One ने मई में 10 मिलियन कस्टमर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. पिछले 12 महीनों में कंपनी का कस्टमर बेस दोगुना से अधिक हुआ है. अकेले मई में, इसने 0.47 मिलियन से अधिक नए कस्टमर जोड़े हैं, जिससे इसका कुल कस्टमर बेस 10.10 मिलियन हो गया.

