Nuvoco Vista IPO: निरमा ग्रुप की सीमेंट कंपनी 9 साल बाद फिर हो सकती है लिस्टेड, अगले हफ्ते खुलेगा 5 हजार करोड़ का आईपीओ

Nuvoco Vista IPO: निरमा ग्रुप की सीमेंट कंपनी नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बार फिर मार्केट में लिस्टेड हो सकती है. करीब नौ साल पहले यह एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गई थी. इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते सोमवार 9 अगस्त को खुलेगा. कंपनी ने इस इशू के लिए 560-570 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. प्रति शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. सब्सक्रिप्शन के लिए यह आईपीओ बुधवार 11 अगस्त तक खुला रहेगा.

5 हजार करोड़ रुपये के इस आईपीओ के तहत 1500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और शेष 3500 करोड़ रुपये शेयर नियोगी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत इशू किए जाएंगे. नियोगी एंटरप्राइज की इस कंपनी में 86.56 फीसदी हिस्सेदारी है.

New IPO: आईपीओ की हो रही झमाझम बारिश, निवेशकों के पास चार कंपनियों में पैसे लगाने का तीन दिनों तक है मौका

आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 शेयरों का लॉट साइज तय किया गया है. प्राइस बैंड के अपर प्राइस के मुताबिक निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का निवेश करना होगा. आईपीओ का 35 फीसदी हिस्सा क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स, 35 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है. आईपीओ की सफलता के बाद यह अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी की लीग ज्वाइन कर लेगी. इशू के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लीड मैनेजर्स हैं और लिंकटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिेट रजिस्ट्रार है.

कंपनी की योजना आईपीओ से जुटाए गए पैसों को 1350 करोड़ रुपये के कर्ज को पूरा या आंशिक रूप से रीपेमेंट/प्रीपेमेंट/रिडेंप्शन करने की है. इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. नुवोको विस्टास क्षमता के मामले में देश की पांचवी और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है. इसके 11 सीमेंट प्लांट्स हैं जिसमें पांच इंटीग्रेड यूनिट्स, पांच ग्रिंडिंग यूनिट्स और एक ब्लेंडिंग यूनिट है. घरेलू प्रतिस्पर्धी कंपनियों की बात करें तो नुवोकी विस्टास की कंपटीटर अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, बिरला कॉरपोरेशन, डालमिया भारत सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और वंडर जैसी क्षेत्रीय कंपनियां हैं.

(Article: Surbhi Jain)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.