निफ्टी अप्रैल में दुनिया का टॉप परफॉर्मर, इन 20 लॉर्जकैप और मिडकैप शेयरों में आ सकती है तेजी

Top Largecap & Midcap Stocks Idea: निफ्टी ने अप्रैल में शानदार कमबैक किया और करीब 15 फीसदी रिटर्न दिया. यह मई 2009 के बाद रिटर्न देने के मामले में निफ्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. दुनियाभर के बाजारों की बात करें तो घरेलू शेयर बाजार अप्रैल में टॉप परफॉर्मर रहा है. ग्लोबल मार्केट में सुधार, कोविड 19 की वैक्सीन पर प्रोग्रेस, FII की सेलिंग में कमी आने और निचले स्तरों से खरीददारी के चलते बाजार को यह मजबूती मिली है. इस दौरान वोलैटिलिटी में भी कमी आई और निफ्टी पर VIX इंडेक्स 80 से करेक्ट होकर 34 के स्तर पर आ गया. इस दौरान मिडकैप में भी तेजी देखने को मिली है. आगे कोविड 19 की सक्रियता कैसी रहती है, इसे रोकने के किस तरह के नए उपाय सामने आते हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारें क्या करती है, इन सब बातों पर बाजार की चाल निर्भर होगी. हालांकि कुछ मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में आगे ग्रोथ का अनुमान है.

अप्रैल में निफ्टी ने ग्लोबल बाजारों में सबसे ज्यादा 15 फीसदी रिटर्न दिया है. निफ्टी (+15%), ताइवान (+13%), अमेरिकी बाजार (+13%), कोरिया (+11%), ब्राजील (+10%), MSCI EM (+9%), जापान (+7%), रूस (+6%), ब्रिटेन (+4%), चीन (+4%) और इंडोनेशिया (+4%).

अप्रैल में घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो तकरीबन सभी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है. हेल्थकेयर, आटो, आयल और मेटल टॉप परफॉर्मर रहे हैं.

टॉप रिटर्न देने वाले 5 सेक्टर

हेल्थकेयर (+26%), आटो (+24%), आयल (+20%), मेटल (+18%) और NBFCs (+16%)

सिप्ला (+39%), वेदांता (+38%), हिंडाल्को (+36%), हीरो मोटोकॉर्प (+36%) और इंडसइंड बैंक (+33%) सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर

HUL (-4%), टेक महिंद्रा, (-3%), SBI (-3%) और विप्रो ही निगेटिव रिटर्न देने वाले शेयर रहे.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक मार्च तिमाही के कॉरपोरेट नतीजों पर कोविड 19 का असर साफ देखा जा रहा है. कंपनियों का मुनाफा लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है. ब्रोकरेज के अनुसार FY20 के चौथे वित्त वर्ष में कंपनियों के PBT/PAT में सालाना आधार पर 22%/25% कमजोरी रहने का अनुमान है. निफ्टी सेल्स भी सालाना आधार पर 10 फीसदी कमजोर रहने का अनुमान है. वहीं नए वित्त वर्ष की शुरूआत भी लॉकडाउन में ही हुई है. ऐसे में मुनाफे पर दबाव अभी बना रहेगा. ब्रोकरेज ने FY21E निफ्टी EPS में 28 फीसदी अनुमन घटाया है.

मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आगे कोविड 19 की सक्रियता कैसी रहती है, इसे रोकने के किस तरह के नए उपाय सामने आते हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारें क्या करती है, इन सब बातों पर बाजार की चाल निर्भर होगी. हालांकि वित्त वर्ष 2021 के पहले फेज में बाजार पर दबाव रहेगा. मार्च में 12000 के स्तर से 7500 के स्तर तक गिरने के बाद निफ्टी ने 30 फीसदी बाउंसबैक करते हुए अप्रैल में 9800 का स्तर टच किया. हालांकि अभी भी यह रिकॉर्ड हाई 12362 से 20 फीसदी से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है. ऐसे में कुछ बेहतर शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है. टेक, आटो और फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है. जबकि कैपिटल गुड्स और सीमेंट में ब्रोकरेज ने रेटिंग डाउनग्रेड की है.

लॉर्जकैप: ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC लि., भारती एयरटेल, इंफोसिस, एचयूएल, RIL, आयशर मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और ल्यूपिन

मिडकैप: अल्केम लैब, IPCA, टाटा कंज्यूमर, ABFRL, L&T इंफोटेक, AU SFB, ट्रेंट, PI इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स

(Disclaimer: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

