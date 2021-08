Stocks Tips: निफ्टी में तेजी के दिख रहे आसार, इन तीन स्टॉक्स में 11% तक मुनाफा कमाने का गोल्डेन चांस

Stock Tips: पिछले दो कारोबारी दिनों में एनएसई निफ्टी 50 मामूली रेंज में ट्रेड हुए और यह 27 अगस्त को 16722.05 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था. आज 30 अगस्त की बात करें तो शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी 16800 के पार नए रिकॉर्ड लेवल को छुआ है. निफ्टी पर इस समय बुल का नियंत्रण दिख रहा है यानी कि इसमें आगे भी तेजी बने रहने की संभावना दिख रही है. इंडेक्स अभी डेली इंटरवल पर 21 दिनों के एक्पोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ट्रेड हो रहा है. पिछले कारोबारी हफ्ते के मुताबिक बात करें तो निफ्टी का रेजिस्टेंस 16950-17000 था जिसे इसने आज ब्रेक कर दिया है. निफ्टी का सपोर्ट लेवल 16400-16300 है.

वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछला हफ्ता वोलेटाइल रहा और यह 1 हजार प्वाइंट्स के रेंज में ट्रेड हो रहा था व उसके पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.70 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम में आयताकार पैटर्न में ट्रेड हो रहा है और 21 व 50 दिनों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेज के ऊपर बंद होने में सफल रहा है. अधिकतर इंडिकेटर्स व ऑस्किलेटर से बैंकिंग इंडेक्स में निगेटिव ट्रेंड के संकेत दिख रहे हैं. मोमेंटम ऑस्किलेटर्स आरएसआई (14) 55-65 के करीब कमजोर स्थिति में दिख रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में बैंकिंग स्टॉक्स में साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं. निफ्टी बैंक को अपर लेवल पर 36300-36400 पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है और इसका सपोर्ट लेवल अभी 34800-34600 पर है. निवेशक एचडीएफसी बैंक जैसे बैकिंग स्टॉक समेत तीन स्टॉक्स में निवेश कर 11 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

पिछले चार महीनों में यह स्टॉक सिमेट्रिकल ट्राइएंकल फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा था और इसने 1530 रुपये के लेवल पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तैयार किया था. इसके बाद इसने 24 अगस्त को इस सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पैटर्न को 1558 रुपये के लेवल पर ब्रेक किया और अब साइडवेज से इसके अपसाइड मूवमेंट के आसार दिख रहे हैं. यह स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में अभी 21,50 और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ट्रेड हो रहा है जोकि नियर टर्म में प्राइस के लिए पॉजिटिव है. एमएसीडी इंडिकेटर अपने सिग्नल लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ सेंटरलाइन के ऊपर है. 14 दिनों का मोमेंटम ऑस्किलेटर 60 के ऊपर है और इसके चलते इस स्टॉक में तेजी बने रहने की संभावना दिख रही है.

एबीबी इंडिया में स्विंग ट्रेड सेटअप दिख रहा है और यह निवेशकों को 11 फीसदी का रिटर्न दे सकता है. एबीबी इंडिया ने कई वर्षों का बना हुआ लेवल ब्रेक किया है और इसमें आगे भी तेजी के आसार दिख रहे हैं. प्राइस सेटअप की बात करें तो बड़े ग्रीन कैंडल के साथ बेहतर ट्रेडिंग वॉल्यूम के चलते यह स्टॉक प्रॉमिसिंग दिख रहा है. इंडिकेटर की बात करें तो एमएसीडी (मूविंग एवरेज कंवर्जेंस डायवर्जेंस) ने डेली चार्ट पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है और एडीएक्स (एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स) बढ़ते हुए रूझान के साथ 22 की रीडिंग दिखा रहा है. डेली चार्ट पर 14 दिनों का आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) करीब 67 पर है जिससे इस स्टॉक में तेजी की संभावना दिख रही है.

पिछले साल मार्च 2020 में ब्रिटानिया 2100 रुपये के निचले स्तर तक लुढ़क गया था लेकिन इसके बाद इसमें तेजी रिकवरी हुई और सिर्फ चार महीनों में ही इसने निवेशकों को 90 फीसदी का रिटर्न दिया. 24 जुलाई 2020 को इसके भाव 4010 रुपये के लेवल पर पहुंच गए. हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट रही. पिछले कारोबारी हफ्ते की बात करें तो इसने एक साल लंबे कंसालिडेशन पैटर्न को ब्रेक किया और 52 हफ्तों के शीर्ष स्तर 3967.50 रुपये के भाव पर पहुंच गया. निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने भी आठ हफ्तों के जोन को ब्रेक किया है जिससे इसमें तेजी के आसार दिख रहे हैं. डेली चार्ट पर इस स्टॉक ने 3400 रुपये के लेवल के करीब दोहरे बॉटम पैटर्न के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है. यह ब्रिटानिया के 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है.

(आर्टिकल: रोहन पाटिल, टेक्निकल एनालिस्ट, बोनांजा पोर्टफोलियो)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

