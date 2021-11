Stock Tips: Airtel समेत इन चार शेयरों में करें निवेश, वोलेटाइल मार्केट में शानदार मुनाफा कमाने का गोल्डेन चांस, चेक करें टारगेट प्राइस

Nifty 50 Outlook: लगातार चार दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को वोलेटाइल मार्केट में घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स में तेज रिकवरी दिखी. शुरुआती कारोबार में कमजोरी के बाद मार्केट को 17200/57700 लेवल पर सपोर्ट मिला और निफ्टी व सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. सबसे बेहतर खरीदारी मेटल शेयरों में दिखी और निफ्टी मेटल 3.5 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ. तकनीकी तौर पर शॉर्ट-टर्म फॉर्मेशन अभी कमजोर दिख रहा है लेकिन अत्यधिक ओवरसोल्ड स्थिति के चलते मार्केट में तकनीकी तौर पर उछाल दिखी. इसने बुलिश कैंडल भी बनाया. ऐसे में आगे भी तेजी के आसार दिख रहे हैं.

मार्केट के लिए 17400/58300 लेवल बहुत महत्वपूर्ण है और तेजी पकड़ने पर यह 17600-17650/59000-59150 तक पहुंच सकता है. हालांकि अगर मार्केट तेजी को बनाए नहीं रख पाता है तो यह 17330-17280/58000-57800 तक फिसल सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो भारती एयरटेल, एचसीएल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में निवेश कर मुनाफा कमा सकते हैं.

Star Health IPO: स्टार हेल्थ का आईपीओ खुलेगा अगले हफ्ते, इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की है बड़ी हिस्सेदारी

इस स्टॉक मजबूत बुलिश कैंडल्सिटक के साथ चढ़ते हुए त्रिभुजाकार चार्ट पैटर्न को ब्रेक किया. इसके अलावा एयरटेल के शेयरों ने डेली चार्ट पर हायर बॉटम बनाया है. ऐसे में इस स्टॉक में आगे तेजी के संकेत मिल रहे हैं.

एचसीएल के शेयरों में 1360 रुपये की ऊंचाई से फिसलन पर अब लगाम लगी है और अब यह रिट्रेसमेंट सपोर्ट जोन के समीप बेहतर वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ एक रेंज में कंसालिडेट हो रहा है. इससे इस स्टॉक में बुलिश रूझान के संकेत दिख रहे हैं.

Covid Vaccine Updates: रीयल वर्ल्ड में Covaxin कितनी प्रभावी, पहली बार स्टडी में हुआ खुलासा

डेली चार्ट पर तेजी के बीच ग्रासिम इंडस्ट्रीज जब ऊंचाई पर पहुंचा तो निवेशकों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की. हालांकि इसके फिबोनक्की रिट्रेसमेंट जोन (Fibonacci retracement zone) के समीप सपोर्ट मिला और सपोर्ट एरिया के पास वॉल्यूम एक्टिविटी में तेजी आई. इसके चलते इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है.

व्यापक तौर पर बात करें तो यह स्टॉक 200 से 250 रुपये की प्राइस रेंज में ऊपर-नीचे हो रहा है. अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद इसके भाव लोअर रेंज के समीप हैं. ऐसे में आने वाले कारोबारी दिनों में इसमें निवेश पर मुनाफा कमाया जा सकता है.

(मौजूदा भाव-CMP, एनएसई पर एक कारोबारी दिन पहले के बंद भाव हैं.)

(आर्टिकल: श्रीकांत चौहान, इक्विटी रिसर्च (रिटेल) प्रमुख, कोटक सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.