Nifty Target: इस साल 17400 तक पहुंच सकता है निफ्टी, 2004-2007 की बुल रैली फिर होगी रिपीट?

Nifty Outlook: इस हफ्ते लगातार चार कारोबारी दिन निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है और आज 5 अगस्त को निफ्टी ने इंट्रा-डे में 16300 का नया लेवल भी पार किया था. अब इस साल के अंत की बात करें तो NSE Nifty 50 दिसंबर 2021 में 17400 के लेवल तक पहुंच सकता है. घरेलू ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक वोलेटिलिटी तेजी से कम हो रही है जिससे निफ्टी में बुल रन के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. जुलाई 2021 में India VIX (यह नियर टर्म में एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी को दर्शाता है) गिरकर 13 पर रह गया जो लांग टर्म औसत 22 से काफी कम है. इससे मार्केट में सीमित गिरावट के साथ आगे तेजी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं.

डोमेस्टिक रिसर्च फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक अगर वीआईएक्स (वोलैटिलिटी इंडेक्स में आगे भी गिरावट होती है तो इससे मार्केट में और तेजी आएगी. आर्थिक अनिश्चितता और वोलैटिलिटी में गिरावट के चलते पिछले साल नवंबर 2020 से अब तक स्मालकैप और मिडकैप स्टॉक्स से इस साल निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है.

इससे पहले निफ्टी इंडेक्स में 10 बार बुल का दौर आया है. बुल फेज के हर दौर में 27 महीने की औसतन अवधि में 144 फीसदी का रिटर्न मिला है.

वैल्यूएशन के आधार पर लार्जकैप्स की तुलना में मिडकैप्स स्टॉक्स अधिक आकर्षक दिख रहे हैं. डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक 2017 के बुल फेज में लार्जकैप्स की तुलना में मिडकैप्स 45 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे. एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक इस समय आईपीओ की बारिश हो रही है यानी कि अधिक संख्या में आईपीओ इशू आ रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है. जिससे मिडकैप व स्मालकैप स्टॉक्स के प्रति लोगों के आकर्षण का संकेत मिलता है. जोमैटो की मार्केट में बंपर लिस्टिंग से अगली पीढ़ी के बिजनस मॉडल को लेकर निवेशकों की रिस्क लेने की मजबूत क्षमता का अंदाजा लगता है.

(आर्टिकल: सुरभि जैन)

