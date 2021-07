Stock Tips: निफ्टी में रिकॉर्ड तेजी के दिख रहे आसार, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में बंपर मुनाफा कमाने का मौका

Stock Tips: पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी 15,950-15,450 के बीच ट्रेड हो रहा है और यह 16 हजार के लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. निफ्टी 16 हजार का लेवल नहीं पार कर पा रहा है लेकिन 15,450 पर स्ट्रांग बेस तैयार हो रहा है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक इससे निफ्टी को 16,300 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में मदद मिलेगी. एनालिस्ट्स के मुताबिक कई सेक्टरों में तेजी के सहारे निफ्टी 15950 के ऊपर चढ़कर बंद होती है तो यह एक तरह से तेजी का संकेत होगा. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक आने वाले समय में मेटल और आईटी स्टॉक्स में तेजी दिख सकती है और निवेशकों के लिए मुनाफे का अवसर बन रहा है.

निवेश के लिए फंड है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन ऊंचा लग रहा है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) दूर कर सकता है आपकी चिंता

आईईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट्स का मानना है कि निफ्टी में आगे तेजी बनी रहने वाली है. जो सपोर्ट बेस तैयार हो रहा है, वह निफ्टी को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में मदद करेगा. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कई सेक्टरों में तेजी के चलते निफ्टी 15950 के ऊपर बंद होती है तो यह मार्केट में तेजी का संकेत दिखाएगा और फिर निफ्टी 16300 का लेवल छू सकती है. हालांकि अगर निफ्टी ग्लोबल वोलैटिलिटी के चलते नीचे 15450 का लेवल ब्रेक करती है तो निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि यहां मीडियम टर्म के लिए क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाने का अवसर मिल सकता है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट्स का मानना है कि निफ्टी 15100 के नीचे नहीं जाएगा.

सेक्टर परफॉरमेंस की बात करें तो आईसीआईसीआई के नोट के मुताबिक आईटी स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे है. इनमें आगे भी तेजी बनी रहने वाली है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नोट के मुताबिक पिछले दो महीनों में बैंक इंडेक्स कंसालिडेटेड हो रहा हैं और बैंकिंग स्टॉक्स सपोर्ट लेवल पर हैं जो रिस्क पर रिवार्ड मिलने वाली स्थिति है. मई में बैंक निफ्टी जिस स्तर से फिसला था, उसका 50 फीसदी पिछले आठ हफ्ते में रिट्रेस्ड हो चुका है जो पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर का संकेत है. 35900 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होती है तो यह एक तरह से तेजी के ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक कैपिटल गुड्स और ऑटो स्टॉक्स में भी कुछ करेक्शन के साथ निवेश का मौका बन रहा है.

(Artcile: Kshitij Bhargava)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.