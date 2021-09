Stock Tips: निफ्टी में गिरावट आने पर खरीदारी का बेहतर मौका, इन स्टॉक्स में निवेश पर 8% मुनाफा कमाने का मौका

Nifty Outlook: एक कारोबारी दिन पहले निफ्टी की चाल बहुत सुस्त रही और यह लगभग सपाट बंद हुआ था. आज 9 सितंबर को भी निफ्टी 50 में खास हलचल नहीं दिख रहा है. डेली चार्ट पर यह लांग लोअर शैडो के साथ हैमर कैंडल बना रहा है जो मार्केट में गिरावट आने पर खरीदारी का संकेत दे रहा है. निफ्टी अब 17300 के ऊपर बना रहने वाला है और 17500 व 17777 की तरफ बढ़ रहा है. डाउनसाइड में इसे 17200 व 17050 लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है.

इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स 14.21 के लेवल तक लुढ़क चुका है. मार्केट में तेजी का रूझान बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि यह 13 जोन के नीचे बना रहे. निफ्टी और बैंक निफ्टी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है और बुलिश के सपोर्ट से इसे मजबूती मिल रही है. आने वाले कारोबारी सत्रों में इसमें पॉजिटिव रूख दिखा रहा है तो ऐसे में मार्केट में कोई गिरावट आने पर ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए.

Stock Tips: निफ्टी में तेजी के दिख रहे आसार, इन दो स्टॉक्स में निवेश पर एक महीने में 16% रिटर्न का गोल्डेन चांस

बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के रूझान के चलते बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है और यह 36850 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है. पिछले कुछ कारोबारी दिनों में इसने उम्मीद से अधिक बेहतर प्रदर्शन किया. एक कारोबारी दिन पहले की बात करें तो यह 300 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ था, हालांकि आज इसमें करीब 32 अंकों की गिरावट है और यह 36697.45 तक लुढ़क चुका है. एक कारोबारी दिन पहले डेली चार्ट पर इसने बुलिश कैंडल बनाया था. निफ्टी अगर 36750 के ऊपर बना रहता है तो यह 37000-37250 के लेवल की तरफ बढ़ सकता है. इसे 36500 और 36250 के लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है.

अगले कुछ कारोबारी दिनों में बैंकिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में तेजी से मार्केट को सपोर्ट मिला. हालांकि आईटी व मीडिया स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट पर दबाव बना. बैंक निफ्टी इंडेक्स में आगे तेजी के रूझान हैं और यह 32750 की तरफ बढ़ रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो कोटक बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एनएमइंडिया, आईईएक्स, ट्रेंट और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में निवेश कर आने वाले कारोबारी दिनों में 4-8 फीसदी तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

(आर्टिकल: चंदन टपारिया, वाइस प्रेसिडेंट, इक्विटी डेरिवेटिव व टेक्निकल, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन; मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

