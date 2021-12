Stock Tips: निफ्टी को 18 हजारी होने के लिए 17600 का लेवल पार करना है जरूरी, इन दो शेयरों में 8% से अधिक मुनाफा कमाने का गोल्डेन चांस

Nifty Outlook: लगातार दूसरे हफ्ते बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए बढ़त के साथ बंद हुआ. बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए पॉजिटिव क्लोजिंग से निफ्टी में मजबूती के संकेत दिख रहे हैं. हालांकि चार्ट पैटर्न से ये भी संकेत मिल रहा है कि इस समय जो लो लेवल फॉर्मेशन बन रहा है, उसे 17700 के ऊपर ही नजरअंदाज किया जा सकता है और तब तक इसमें करेक्शन दिख सकता है. साप्ताहिक चार्ट की बात करें तो इसे 21 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के समीप सपोर्ट मिल रहा है और यह बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एंकर प्वाइंट के तौर पर काम कर रहा है. अगर निफ्टी 17600 के ऊपर पहुंचता है और इस लेवल को बनाए रखने में सफल रहता हो यह एक बार फिर 18 हजार के लेवल को पार कर सकता है. निफ्टी को अभी 17100 व 16900 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है.

बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें रिकवरी दिख रही है लेकिन अभी भी यह 20 व 50 दिनों के एसएमए से नीचे है. पिछले हफ्ते इसे 200 दिनों के ईएमए पर सपोर्ट मिला और बुल लगातार वापसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं. निफ्टी बैंक को 36850-36600 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है जबकि 37600-37700 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है जो 50 दिनों का ईएमए भी है.

पिछले एक साल से इसके भाव आयताकार आकृति में आगे-पीछे हो रहे हैं और इसने 1750 रुपये के भाव पर एक ट्रेंड लाइन बनाया. 6 दिसंबर को इसने 1825 रुपये के लेवल पर ब्रेक आउट किया और इसके भाव के सीमित रेंज में उतार-चढ़ाव के बाद अब उछाल के संकेत दिख रहे हैं. डेली टाइम फ्रेम पर यह शेयर 21,50 व 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेज (EMA) के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो नियर टर्म में इसमें निवेश के लिए पॉजिटिल है. मोमेंटम ऑस्किलेटर आरएसआई (14) 65 के ऊपर है जिससे इसके भाव में आगे मजबूती बने रहने के संकेत दिख रहे हैं.

पिछले दो महीनों से इस स्टॉक के भाव में गिरावट दिख रही थी लेकिन 8 दिसंबर को इसमें एक बार फिर तेजी का रूझान दिखा और यह स्टॉक 21 व 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के ऊपर बंद हुआ. इसके अलावा इसमें हायर हाई हायर लो पैटर्न से इसके भाव में तेजी के संकेत दिख रहे हैं.

(मौजूदा भाव एनएसई पर शुक्रवार को बंद भाव है.)

(आर्टिकल: रोहन पाटिल, टेक्निकल एनालिस्टस बोनांजा पोर्टफोलियो)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

