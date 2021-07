निफ्टी में 15,950 के ऊपर दिख रहा है बड़ा ब्रेकआउट, Tata Steel, ICICI Prudential में बढ़त की उम्मीद

निफ्टी-50 (Nifty 50) ने 16 जुलाई को 15962 की रिकार्ड ऊंचाई हासिल कर ली थी लेकिन अगले दो ट्रेडिंग सेशन में यह 2.46 फीसदी गिर गया. फिलहाल मौजूदा हालातों को देखने से लग रहा है कि निफ्टी 15950 के अपर बैंड को तोड़ सकता है. अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट दिख सकता है और यह 16150 के लेवल को भी पार कर सकता है. निफ्टी के लिए फिलहाल अभी 15768-15600 के नजदीक सपोर्ट बना हुआ है. यह कहना है Bonanza Portfolio Ltd. के टेक्निकल एनालिस्ट रोहन पाटिल की. आइए उनकी नजर में मार्केट आउटकुल क्या है, यह जानें .

बैंक निफ्टी ( Bank Nifty) 16 जुलाई 2021 को अब तक की रिकार्ड ऊंचाई यानी 37708 पर पहुंच गया था और फिर यह करेक्शन फेज में चला . अगर बैंक निफ्टी 36 हजार के लेवल के रेजिस्टेंस को तोड़ने में नाकाम रहता है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और यह 37500 के लेवल को पार कर सकता है. बैंक निफ्टी में 33,900 के लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है.

IT Sector Outlook: देशी आईटी कंपनियों पर बरस रहा है विदेशी निवेशकों का पैसा, जानें क्या होगा FII का अगला दांव

आइए देखते हैं कि फिलहाल किन शेयरों में खरीदारी की जा सकती. इस समय खरीदारी के लिहाज से टाटा स्टील ( Tata Steel)आकर्षक दिख रहा है. पिछले दो महीनों से यह 1100 से 1200 के बीच ट्रेड कर रहा है. टाटा स्टील 9 जुलाई को 1244 के लेवल पर rectangle pattern से ब्रेकआउट कर गया था. इसमें पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है. इससे 1365 रुपये के टारगेट के साथ खरीदा जा सकता है . इसमें 1225 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है. ICICI Prudential Life Insurance के शेयर भी खरीदारी के हिसाब से ठीक दिख रहे हैं. इसमें 680 का टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की जा सकती और 622 रुपये का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है. इसकी कीमतें शॉर्ट और मीडियम टर्म Exponential moving average के ऊपर ट्रेड कर रही हैं. यह इसकी कीमतों के लिए सकारात्मक रुझान है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.