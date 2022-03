Nifty दिखाएगा 17800 की रैली! शॉर्ट टर्म में ये 3 शेयर 15% से 16% दे सकते हैं रिटर्न

निफ्टी द्वारा 100-DMA के ब्रेक करने की संभावना हाई है जो अभी 17360 के स्तर पर है. इसके ऊपर जाने पर निफ्टी में 17490/17800 की ओर रैली की उम्मीद कर सकते हैं.

निफ्टी ने आज के कारोबार में 17400 का लेवल पार किया है. (image: pixabay)

Best Stocks Idea: शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है. निफ्टी ने आज के कारोबार में 17400 करा लेवल पार किया है. निफ्टी में 100-DMA से पुलबैक के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक स्मार्ट रैली देखने को मिली है. Swastika Investmart के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि 100-DMA के ब्रेक होने की संभावना हाई है जो वर्तमान में 17360 के स्तर पर है. इसके ऊपर जाने पर निफ्टी में 17490/17800 के स्तर की ओर एक रैली की उम्मीद कर सकते हैं. वहीं नीचे की ओर निफ्टी के लिए 17000 का लेवल निसर टर्म का बेस बन गया है जबकि 16800 एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है. उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 3 शेयर चुने हैं, जिनमें आगे 15 से 16 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. बैंक निफ्टी पर टेक्निकल व्यू संतोष मीना का कहना है कि निफ्टी के लिए 36600-37000 का लेवल एक क्रिटिकल सप्लाई जोन है. इससे ऊपर जाने पर इंडेक्स में 38000/39000 के लेवल तकक एक तेज शॉर्ट-कवरिंग रैली की उम्मीद कर सकते हैं. वहीं नीचे की ओर 35500 का लेवल नियर टर्म बेस बन गया है. जबकि 35000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है. भारतीय बाजारों की बात करें तो रिलेटिव सट्रेंथ है और अगर आगे पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट का सपोर्ट मिलता है तो इसमें आगे बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा. Intellect Design Arena रेटिंग: BUY

CMP: 818.7 रुपये

SL: 750 रुपये

TGT: 950 रुपये (+16%) यह काउंटर एक मजबूत अपट्रेंड में है जहां यह अपने सिमिट्रिकल ट्राएंगुलर फॉर्मेशन को तोड़ रहा है. नीचे की ओर इसने 600 रुपये के स्तर के आसपास एक मजबूत बेस बनाया है और अपने सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर जाने में कामयाब रहा है. मोमेंटम इंडिकेटर्स मौजूदा तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं. ऊपर की तरफ, 850-880 एक इमेडिएट रेजिस्टेंस लेवल है. इसे ब्रेक करने पर शेयर 1000 रुपये तक जा सकता है. CHALET रेटिंग: BUY

CMP: 303.6 रुपये

SL: 275 रुपये

TGT: 350 रुपये (+15%) यह काउंटर हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है. इसने एक बुलिश कप और हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट को देखा है जो आगे बुलिश मोमेंटम को बढ़ा सकता है. यह अपने सभी मूविंग एवरेजेज के पार ट्रेड कर रहा है. शेयर के लिए 280-275 के लेवल पर इमेडिएट डिमांड जोन है, जबकि शेयर के लिए 330 के लवेल पर इमेडिएट हर्डल है. इसके पार 360 रुपये पर रेजिस्टेंस दिख रहा है. SUNDRAM FASTNER रेटिंग: BUY

CMP: 892 रुपये

SL: 830 रुपये

TGT: 990 रुपये (+11%) काउंटर पूरे ऑटो पैक से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है जहां यह 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद सिमिट्रिकल ट्राएंगुलर पैटर्न को तोड़ रहा है. शेयर ने 780 के लेवल पर एक मजबूत बेस बनाया है और अपने सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है. ऊपर की ओर शेयर के लिए 928 के लेवल पर इमेडिएट हर्डल है, जिसके बाद 990 रुपये अगला टारगेट लेवल है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

