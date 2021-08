Nifty-50 छू सकता है 17,200 का आंकड़ा, जानिए किन शेयरों में बन सकता है मुनाफा 

शुक्रवार ( 27 अगस्त 2021) को निफ्टी ने 16722 का आंकड़ा छू लिया. यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है. लेकिन आने वाले कुछ महीनों में Nifty50 17,200 का आंकड़ा छू सकता है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में 17,200 का प्वाइंट आ सकता है. इसके साथ ही बैंक निफ्टी भी 37,700 का आंकड़ा छू सकता है. बैंकिंग इंडेक्स में अच्छा बेस बनता दिख रहा है. शुक्रवार को 16,722 का आंकड़ा छूने से पहले इसने 16,712 का आंकड़ा छू लिया था.

ICICI Direct के मुताबिक निफ्टी 17,000 से 17,200 तक मूव कर सकता है. जनवरी से लेकर अब तक निफ्टी 1800 प्वाइंट की रैली दो बार देख चुका है. मौजूदा माहौल निफ्टी 17,200 तक पहुंच सकता है. जून में यह 15,450 पर था. दूसरी ओर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है निफ्टी 15,900 से नीचे नहीं जाएगा. 50 दिन का EMA भी 15,900 पर रखा गया है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक निफ्टी बैंक इंडेक्स (Nifty Bank Index) का बेस मजबूत है और यह 37,700 का लेवल हासिल कर सकता है. बैंक निफ्टी 34,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ सकता है. सेंसेक्स और निफ्टी ने इस सप्ताह नई ऊंचाई छू ली है. हालांकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में करेक्शन दिखा है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट का मानना है कि लार्ज कैप आउटफॉर्म करेंगे. चार्ट के मुताबिक आईटी सेक्टर में पॉजीटिव मूवमेंट जारी रख सकता है. टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और माइंड ट्री आउटपरफॉर्मर साबित हो सकते हैं वहीं रिलायंस, cyient और टीमलीज में खरीदारी की सलाह दी जा रही है. एक्सिस बैंक और केनरा बैंक में भी खरीदारी की जा सकती है.

(Article : kshitij Bhargava)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

