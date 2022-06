FY23 के अंत तक निफ्टी छू सकता है 19000 का लेवल, इन लार्जकैप और मिडकैप शेयरों में तेजी का अनुमान

अब कोविड का डर बहुत कम हो चुका है तो बॉन्ड यील्ड और महंगाई के मोर्चे पर भी स्टेबिलिटी की उम्मीद जगी है. आगे इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद है.

साल 2022 इक्विटी मार्केट के लिए अबतक अच्छा नहीं बीता है. (image: pixabay)

Stock Market Outlook: साल 2022 इक्विटी मार्केट के लिए अबतक अच्छा नहीं बीता है. साल के शुरू में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बाजार सहमा तो कुछ दिन बाद रूस और यूक्रेन जंग ने सेंटीमेंट बिगाड़ा. रूस और यूक्रेन जंग के चलते फ्यूल और कमोडिटी की कीमतें आसामन पर पहुंच गई, जिससे दुनियाभर को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है. महंगाई कंट्रोल से बाहर होता देख सेंट्रल बैंकों को ब्याज दरों में इजाफा करने को मजबूत होना पड़ा. हालांकि अब कोविड का डर बहुत कम हो चुका है तो बॉन्ड यील्ड और महंगाई के मोर्चे पर भी स्टेबिलिटी की उम्मीद जगी है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि ये सारे फैक्टर जैसे जैसे डिस्काउंट होंगे, बाजार में एक बार फिर रैली शुरू होगी. वित्त वर्ष के अंत तक निफ्टी नया रिकॉर्ड बना सकता है. बाजार के लिए ये फैक्टर पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज डाटा बेहतर आ रहा है. Q1FY23 के लिए एवरेज PMI-मैन्युफैक्चरिंग 54.7 और PMI-सर्विसेज 58.4 के लेवल पर है. एक्सपोर्ट ग्रोथ सालाना आधार पर 15.45 फीसदी रहा है, जबकि मई 2022 में GST कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ पहुंच गया है. जॉब हायरिंग के मोर्चे पर भी सुधार है. अप्रैल 2022 में कोर सेक्टर की ग्रोथ सालाना आधार पर 8.44 फीसदी और नॉन-फूड क्रेडिट ग्रोथ मई में सालाना आधार पर 11.2 फीसदी रही है. IMD ने इस साल सामान्य मॉनसून की उम्मीद जताई है. फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है. मार्च तिमाही में कंपनियों की कमाई भी सुधरी है. Rakesh Jhunjhunwala के शेयरों में 53% तक रिटर्न पाने का मौका, लिस्ट में ये नाम हैं शामिल निफ्टी छू सकता है 19000 का लेवल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि राहत की बात यह है कि निफ्टी पर वोलेटिलिटी इंडेक्स VIX में गिरावट आ रही है. वहीं हाल के करेक्शन के बाद इक्विटी का वैल्युएशन वाजिब हुआ है. दूसरी ओर अब हाई फ्रीक्वेंसी इंडीकेटर्स में सुधार आने लगा है और यह संकेत है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक रिकवरी दिखेगी. ब्रोकरेज का कहना है कि उम्मीद है कि आगे ओपेक देश क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे फ्यूल की कीमतों में नरमी संभव है. यूएस में PCE इनफ्लेशन डाटा में गिरावट आई है.. कमोडिटी की कीमतों में भी अब नरमी दिखनी शुरू हो गई है. इन सबका सपोर्ट बाजार को आगे मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस ने वित्त वर्ष 2023 तक निफ्टी के लिए 19000 का टारगेट दिया है. निवेश के लिए टॉप पिक्स SBI, Axis Bank, HDFC Bank, Aditya Birla Capital, SBI Life, Larsen & Toubro, NTPC, NHPC, GAIL, Oil India, Coal India, UltraTech Cement, Bharti Airtel, Tata Communications, Gujarat Fluorochemicals, Phoenix Mills, Brigade Enterprises, Greenpanel Industries, Indian Hotels, Jubilant Foodworks, Metro Brands, Sapphire Foods, Inox Leisure, TVS Motors, Eicher Motors (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

