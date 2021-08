Stock Tips: Nifty एक साल में छू सकता है 17745 का लेवल, इन चार स्टॉक्स में निवेश पर 20% से अधिक रिटर्न का गोल्डेन चांस

Stock Tips: निफ्टी 50 में तेजी का ट्रेंड दिख रहा है और एनालिस्ट्स के मुताबिक अगले एक साल में 17745 के लेवल तक पहुंच सकता है. डोमेस्टिक ब्रोकरेज व रिसर्च फर्म प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट के मुताबिक पर्याप्त लिक्विडिटी, कम ब्याज दर और रिकवरी की उम्मीदों के चलते इक्विटी में निवेश आकर्षक बना हुआ है. हालांकि बढ़ती वोलैटिलिटी और खुदरा निवेशकों के निवेश को लेकर सावधान रहने की जरूरत है.

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक निफ्टी में 6 फीसदी की तेजी आ सकती है लेकिन कोरोना की तीसरी लहर, फेड द्वारा बॉन्ड की खरीदारी कम किए जाने, आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने, वैश्विक स्तर पर पूंजी के प्रवाह और जियोपॉलिटिकल इनस्टैबिलिटी ऐसे रिस्क हैं जो निफ्टी में बुल रन से जुड़े हुए हैं. बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मार्केट पर नकारात्मक असर पड़ा था, हालांकि स्थिति में अब सुधार हो रहा है. ग्लोबल ब्रोकरेज व रिसर्च फर्म ने मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया है जो निवेशकों को 20 फीसदी से अधिक रिटर्न दिला सकता है.

ब्रोकरेज फर्म ने एचडीएफसी बैंक को खरीदने की रेटिंग दी है और अपने मॉडल पोर्टफोलियो में सबसे अधिक हिस्सेदारी इसी की रखी है. एनालिस्ट्स का मानना है कि एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू 2022 में 12.1 फीसदी और 2023 में 15.8 फीसदी की दर से बढ़ेगा. एनालिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक 2022 में बैंक की कमाई 17.5 फीसदी और 2023 में 19.9 फीसदी की दर से बढ़ेगी. एचडीएफस बैंक के मैनेजमेंट के मुताबिक जून में कलेक्शंस बढ़े थे और जुलाई में इसमें तेज उछाल रही. एनालिस्ट्स ने इस स्टॉक के लिए 20 फीसदी अधिक का टारगेट प्राइस तय किया है.

प्रभुदास लीलाधर के मॉडल पोर्टफोलियो में यह नया स्टॉक शामिल हुआ है और इसको 0.4 फीसदी का वेटेज दिया गया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट का मानना है कि वित्त वर्ष 2022 में उनके ट्रैक्टर की सेल्स ग्रोथ एकल अंकों में रहेगी और पर्सनल वेहिकल्स की बात करें तो थॉर और बोलेरो नियो की मजबूत डिमांड से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा. इस महीने अब तक इसके भाव 6 फीसदी मजबूत हुए हैं और अब यह 776 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहा है. एनालिस्ट्स के मुताबिक यह स्टॉक निवेशकों को 23.8 फीसदी तक मुनाफा दे सकता है.

एनालिस्ट्स के मुताबिक इंद्रप्रस्थ गैस का रेवेन्यू अगले 25.8 फीसदी और उसके अगले साल 2023 में 19.1 फीसदी की दर से बढ़ सकता है. महामारी के चलते पिछले कुछ समय से इसका वॉल्यूम ग्रोथ प्रभावित हुई है लेकिन अभी भी एनालिस्ट्स के लिए यह पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है. इस साल इसके भाव 3.6 फीसदी मजबूत हुए हैं. एनालिस्ट्स ने इस स्टॉक के लिए 25.8 फीसदी अधिक यानी 662 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है.

एचपीसीएल के स्टॉक इस साल 16 फीसदी तक मजबूत हुए हैं और इसमें आगे भी तेजी बने रहने के आसार दिख रहे हैं. प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि 2022 में इस कंपनी की कमाई 6.1 फीसदी और 2023 में 12.2 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. एनालिस्ट्स ने इस स्टॉक के लिए 404 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है जो इसके वर्तमान भाव 257 रुपये से करीब 57 फीसदी अधिक है.

