Nifty-50 New High : Nifty पहली बार 16 हजार पार, जानिए किन शेयरों के दम पर उछला मार्केट, किसमें हैं मुनाफे का मौका

निफ्टी (Nifty-50) ने आज 16 हजार का आंकड़ा पार कर लिया. ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बाद आज ( 03 August 2021) Nifty-50 ने 140 प्वाइंट की बढ़त दर्ज कर 16,025 के रिकार्ड हाई को छू लिया. महंगाई बढ़ने और कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच बाजार का बुलिश सेंटिमेंट सबको चौंका रहा है.सेंसेक्स भी नई ऊंचाई पर है.

आज के मार्केट पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीएसई के स्मॉल और मिड कैप स्मॉल इंडेक्स में रिकार्ड हाई दिखी. बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 23,442 प्वाइंट पर पहुंच गया वहीं स्मॉल कैप ने 27,232 के आंकड़े को छू लिया. सन फार्मा ( Sun Pharma), एचडीएफसी (HDFC Limited), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और इंडसइंड (IndusInd Bank) सेंसेक्स के टॉप गेनर्स रही. बीएसई में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी शेयरों में भारी खरीदारी दिखी. बीएसई का आईटी इंडेक्स भी 281 प्वाइंट चढ़ कर 31,478 प्वाइंट पर पहुंच गया.

निफ्टी में फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी. सन फार्मा और ल्यूपिन दोनों अच्छा कारोबार कर रहे थे. निफ्टी को 15 हजार से 16 हजार के लेवल पर लाने में निफ्टी Metal Index का बड़ा योगदान रहा. इसके बाद आईटी शेयरों की बढ़त दिखी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक 16,050 अब निफ्टी का नया हाई हो सकता है. अगर निफ्टी 16 हजार से ऊपर रहा तो 16,100 से लेकर 16,150-16,200 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है.

भले ही ग्लोबल सेंटिमेंट उतने मजबूत न हो लेकिन घरेलू इंडिकेटर्स ने बाजार को रफ्तार दे दी. जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. जुलाई में यह 1,16,393 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल के जुलाई महीने के कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपये की तुलना में 33 फीसदी अधिक है. बाजार के चढ़ने की दूसरी वजह रही कोर सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन. जून में यह 8.9 फीसदी की दर से बढ़ा. जुलाई में वस्तुओं का निर्यात पिछले साल जुलाई की तुलना में 47.9 फीसदी बढ़ गया. इसी तरह कंपनियों के मुनाफे भी बाजार की उम्मीदों के मुताबिक रहे. फिलहाल सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स से ऐसा लग रहा है कि मार्केट आगे भी रफ्तार में दिखेगा.

