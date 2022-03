Stocks in News: NHPC, Zomato, LT, PNB समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर अच्छा खासा एक्शन दिखा सकते हैं. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर बनाए रख सकते हैं.

रूस और यूक्रेन संकट और बढ़ा तो दुनियाभर के शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ेगी. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. सोमवार को बाजार कमजोर होकर बंद हुआ है. रूस और यूक्रेन संकट का पेंच बढ़ता जा रहा है. संकट और बढ़ा तो दुनियाभर के बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ेगी. फिलहाल बाजार में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की आशंका बनी हुई है. ऐसे में छोअी अवधि के लिए किसी बेहतर शेयर का चुनाव मुश्किल हो रहा है. लेकिन इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर अच्छा खासा एक्शन दिखा सकते हैं. इनमें NHPC, Zomato, PNB, Punjab National Bank, Deepak Nitrite, REC, Equitas Small Finance Bank, Wipro, Larsen & Toubro जैसे नाम हैं. अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर बनाए रख सकते हैं. NHPC भारतीय जीवन बीमा निगम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए NHPC में 2.03 फीसदी हिस्सेदारी बेची है. इसके साथ ही बिजली उत्पादन कंपनी में LIC की हिस्सेदारी 7.23 फीसदी हो गई है, जो पहले 9.26 फीसदी थी. Zomato Zomato अपने ग्राहकों को रिकॉर्ड 10 मिनट में खाना पहुंचाएगा. ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि टेक इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए एकमात्र तरीका इनोवेशन और फ्रंट से लीड करना है. Punjab National Bank अगले वित्त वर्ष के लिए कर्ज के जरिए पूंजी जुटाने की योजना पर फैसला करने के लिए पीएनबी इस महीने के अंत में एक बोर्ड बैठक बुलाएगा. Deepak Nitrite ICRA ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी दीपक फेनोलिक्स की 756.27 करोड़ रुपये की बैंक सुविधाओं के लिए लॉन्ग टर्म रेटिंग को ‘AA-‘ से ‘AA’ में अपग्रेड किया है. वहीं शॉर्ट टर्म रेटिंग ‘A1+’ दी है. लॉन्ग टर्म रेटिंग पर आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है. REC कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डिफरेंट डेट सेग्मेंट के तहत 85,000 करोड़ रुपये के मार्केट बॉरोइंग प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है. Equitas Small Finance Bank Equitas Small Finance Bank के बोर्ड ने इक्विटास होल्डिंग्स और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच एकीकरण की एक योजना को मंजूरी दे दी है. Wipro आईटी कंपनी Wipro के बोर्ड की 25 मार्च को बैठक होगी. इस बैठक में बोर्ड 2021-22 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए इंटरिम डिविडेंड की घोषणा पर विचार करेगा. Larsen & Toubro Larsen & Toubro का बोर्ड 24 मार्च को कंपनी के रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत फंड जुटाने के लिए डेट सिक्योरिटीज को जारी करने के लिए मंजूरी मांगेगा.

