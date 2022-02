Stock in Focus: NHPC, ICICI Bank, Vedanta सहित फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में कमाई के लिए रखें नजर

एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह पूरा हफ्ता ही वोलेटाइल रहने वाला है. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं.

रूस और यूक्रेन संकट गहराने के बीच दुनियाभर के बाजारों के साथ घरेलू बाजारों पर भी दबाव बना हुआ है. (image: pixabay)

Top Trending Stocks: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है. रूस और यूक्रेन संकट गहराने के बीच दुनियाभर के बाजारों के साथ घरेलू बाजारों पर भी दबाव बना हुआ है. आज जिस तरह के सेंटीमेंट हैं, उससे बाजार की शुरूआत कमजोरी के साथ हो सकती है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह पूरा हफ्ता ही वोलेटाइल रहने वाला है. ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव ट्रिगर या बेहतर नतीजों के चलते आज के कारोबार में भी कुछ शेयर जमकर एक्शन दिखा सकते हैं. अगर इंट्राडे के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो उन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. इन शेयरों में NHPC, ICICI Bank, Vedanta, IDBI Bank, Tata Power, Shankara Building Products और Krsnaa Diagnostics जैसे नाम शामिल हैं. वैसे भी बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है. बेहतर है कि मजबूत फंडामेंटल वाले बेहतर शेयरों का ही चुनाव किया जाए, जबतक बाजार स्टेबल नहीं हो जाता है. ICICI Bank ICICI बैंक ने Verve Financial Services Pvt Ltd में लगभग 20 करोड़ रुपये में 9.49 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. शेयरहोल्डिंग का अधिग्रहण 10 फीसदी से कम है, इसलिए रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है और ट्रांजेक्शन मार्च के अंत तक बंद होने की उम्मीद है. बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है. NHPC NHPC ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मशका में उसके 120 मेगावाट के Sewa-II पावर स्टेशन ने बिजली उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है. हेड रेस टनल (HRT) के डैमेज होने के कारण 25 सितंबर, 2020 से पावर स्टेशन पूरी तरह से बंद था. IDBI Bank जीवन बीमा निगम (LIC) ने कहा है कि वह IDBI Bank में अपनी 49.24 फीसदी हिस्सेदारी को बनाए रखना चाहता है, जिससे उसे बैंक बीमा का लाभ मिलता रहे. एलआईसी के अध्यक्ष एम आर कुमार ने कहा कि हम बैंक में कुछ हिस्सेदारी रखना चाहेंगे. बैंक में हिस्सेदारी लेने का हमारा विचार स्ट्रैटेजिक नेचर का था और यह वजह अभी भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि बैंक बीमा खंड में IDBI Bank सबसे मजबूत योगदानकर्ता रहा है. बैंक बीमा, एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच एक व्यवस्था है, जिसके तहत बीमा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बैंक के ब्रॉन्च नेटवर्क के माध्यम से उसके कस्टमर्स और अन्य लोगों को बेचती है. Vedanta कंपनी ने घोषणा की कि उसने राजस्थान के बाड़मेर जिले में अपने खोजी कुएं में एक तेल की खोज की है. एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक ब्लॉक में तेल की खोज के बारे में नोटिफाई किया है, जो इसे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के तहत प्रदान किया गया था. OALP पोर्टफोलियो के तहत कंपनी द्वारा अधिसूचित यह तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है. Krsnaa Diagnostics Krsnaa Diagnostics को हिमाचल प्रदेश ने राज्य में डायग्नोस्टिक एंड लैबोरेटरी सर्विसेज देने के लिए कहा है. कंपनी सेलेक्टेड सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों (PHIs) में रूटीन और एडवांस लैबोरेटरी टेस्टिंग सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगा. जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिले/ सरकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वामित्व वाले सामान्य अस्पताल शामिल हैं. Shankara Building Products फ्लावरिंग ट्री इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड ने 18 फरवरी को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के माध्यम से कंपनी में 36,000 शेयर बेचे हैं. इस बिक्री के साथ, फ्लावरिंग ट्री की अब 5.01 फीसदी से 4.85 फीसदी हिस्सेदारी है. Tata Power Tata Power ने भारत में आफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के ज्वॉइंट डेवलपमेंट की संभावना तलाशने के लिए जर्मनी बेस्ड RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है. Tata Power की 100 फीसदी सहायक टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ एक मेमोरैंडम साइन किया है.

