New IPOs: Paytm समेत तीन कंपनियों के आईपीओ खुलेंगे अगले हफ्ते, यहां जानिए 21 हजार करोड़ के इश्यू से जुड़ी सभी डिटेल्स

New IPOs: आईपीओ निवेशकों के लिए खुशखबरी है. अगले हफ्ते देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm समेत तीन कंपनियों के करीब 21 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ खुलने वाले हैं. पेटीएम के अलावा अगले हफ्ते KFC और Pizza Hut चलाने वाली कंपनी सफायर फूड्स (Sapphire Foods) और डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली कंपनी लैटेंट व्यू एनालिटिक्स (Latent View Analytics) का आईपीओ खुलेगा. ये सभी आईपीओ सब्सक्रिप्शन तीन दिनों के लिए खुलेंगे लेकिन सभी आईपीओ एक ही दिन नहीं खुलेंगे. इसकी बजाय पहले पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को, फिर सफायर फूड्स का आईपीओ 9 नवंबर को और फिर 10 नवंबर को लैटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. इन तीनों आईपीओ में निवेशकों को तय प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से कम से कम 42032 रुपये का निवेश करना होगा.

