Policybazar IPO: पॉलिसीबाजार ने आईपीओ के लिए सेबी के पास जमा किए पेपर्स, 6 हजार करोड़ रुपये जुटाने की है योजना

Policybazar IPO: ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म Policybazar की पैरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमटेड का जल्द ही आईपीओ आने वाला है. पीबी फिनटेक ने 6017.5 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीएरएचपी) जमा कर दिए हैं. इशू के तहत 3750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि 2267.5 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत इशू किए जाएंगे.

प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के निवेश वाली यह स्टार्टअप कंपनी 750 करोड़ रुपये के शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि शेयरों की खुले बाजार में बिक्री के बजाय निश्चित निवेशकों को उसकी बिक्री करना है. पॉलिसीबाजार जिस कारोबार में है, अभी उस सेग्मेंट से कोई भी कंपनी भारतीय मार्केट में लिस्टेड नहीं है. कंपनी का नेटवर्थ पर वेटेड एवरेज रिटर्न 23.57 फीसदी पर है और 31 मार्च 2021 को प्रति इक्विटी शेयर्स नेट एसेट वैल्यू 54.52 रुपये थी.

प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ के जरिए जुटाए गए 1500 करोड़ रुपये कंपनी पॉलिसीबाजार समेत अन्य ब्रांडों के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ाएगी और 375 करोड़ रुपये से अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करेगी जिसमें ऑफलाइन माध्यम से भी ग्राहकों तक पहुंचना है. इसके अलावा कंपनी 600 करोड़ रुपये से रणनीतिक निवेश व अधिग्रहण करेगी और 375 करोड़ रुपये से देश के बाहर अपना विस्तार करेगी. इसके अलावा कंपनी इस फंड का इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी.

भारत में इंश्योरेंस मार्केट अभी वैश्विक स्तर के मुकाबले अभी बहुत छोटा है. वित्त वर्ष 2020 में भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुल प्रीमियम के आधार पर 7.6 लाख करोड़ रुपये (10.2 हजार करोड़ डॉलर) की थी. वित्त वर्ष 2030 तक इस इंडस्ट्री के 17.8 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपये (52 हजार करोड़ डॉलर) होने का अनुमान है. फ्रास्ट एंड सुलिवन के मुताबिक 2030 तक लाइफ इंश्योरेंस 18.8 फीसदी, हेल्थ इंश्योरेंस 15.3 फीसदी और अन्य गैर-जीवन बीमा 13.5 फीसदी के सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है.

(Article: Surbhi Jain)

