Concord Enviro Systems ने सेबी के पास जमा किए आईपीओ के पेपर्स, 175 करोड़ रुपये के नए शेयर होंगे जारी

New IPO: एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फर्म Concord Enviro Systems आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है.

Concord Enviro Systems के आईपीओ के तहत 175 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे.

Concord Enviro Systems IPO: एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फर्म कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स (Concord Enviro Systems) आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास शुरुआती कागजात दाखिल कर दिए हैं. सेबी के पास दाखिल कागजात के मुताबिक 175 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर्स और एक निवेशक ऑफर फॉर सेल (OFS) विंडो के तहत भी शेयरों की बिक्री करेंगे. Manufacturing PMI: बढ़ती महंगाई के चलते मैन्यूफैक्चरिंग ग्रोथ की कमजोर सेहत, जून में फिसला 9 महीने के निचले स्तर पर Concord Enviro Systems IPO की डिटेल्स

सेबी के पास दाखिल प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक आईपीओ के तहत 175 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. इसके अलावा ऑफर फॉर सेल के तहत 35,69,180 इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी. ओएफएस के तहत प्रमोटर्स प्रयास गोयल और प्रेरक गोयल, प्रमोटर्स ग्रुप नम्रता गोयल, निधि गोयल और पुष्पा गोयल एक निवेशक एएफ होल्डिंग्स शेयरों की बिक्री करेंगे.

इश्यू के लिए डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स और इक्विरस कैपिटल बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं.

नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी के एक इकाई Concord Enviro FZE में निवेश होगा जो शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्री जोन में एक एसेंबली यूनिट बना रही है तो आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों से इसे फाइनेंस किया जाएगा. इसके अलावा कंपनी आईपीओ के पैसे को अपनी सब्सिडियरी रोचेम सेपेरेशन सिस्टम्स (इंडिया) में निवेश करेगी जिसके जरिए इसके वर्किंग कैपिटल की जरूरतों की फंडिंग होगी. जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कर्ज चुकता करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. कंपनी के बारे में

Concord Enviro Systems इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर के दोबारा इस्तेमाल और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए पूरा सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है. एफएंडएस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इंडस्ट्रियल वॉटर और वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस का बाजार 6500 करोड़ रुपये का था. (Input: PTI)

