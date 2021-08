CarTrade Tech IPO: कारट्रेड का 9 अगस्त को खुलेगा आईपीओ, ऑनलाइन कार बेचने वाली कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 43% प्रीमियम पर

CarTrade Tech IPO: ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कारट्रेड टेक ने अपने 2999 करोड़ रुपये के आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में आज 3 अगस्त को जानकारी दी है. कारट्रेड ने इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए 1585-1618 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया है. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए अगले हफ्ते सोमवार 9 अगस्त को खुलेगा और 11 अगस्त तक निवेशक इसमें पैसे लगा सकेंगे. एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 6 अगस्त को खुलेगी. इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी किया जाएगा और यह पूरा इशू 1,85,32,216 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का है.

आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट में इसके शेयर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 43 फीसदी प्रीमियम 2308 रुपये के भाव पर पहुंच गए. कंपनी का रेवेन्यू नीलामी व रीमार्केटिंग सर्विसेज; ऑनलाइन एडवरटाइजिंग सॉल्यूशंस; लीड जेनेरेशन; ओईएम (ओरिजिनल एक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स), डीलर्स, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों को तकनीक आधारित सेवाओं और निरीक्षण व वैल्यूएशन सेवाओं के जरिए मिले कमीशन व फीस से होता है.

ओएफएस के तहत CMDB II 22.64 लाख इक्विटी शेयर, हाईडेल इंवेस्टमेंट 84.09 लाख इक्विटी शेयर, मैकरिची इंवेस्टमेंट्स 50.76 लाख इक्विटी शेयर और स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल 17.65 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी. वर्तमान में CMDB II की कारट्रेड में 11.93 फीसदी, हाईडेल इंवेस्टमेंट की 34.44 फीसदी, मैकरीची इंवेस्टमेंट की 26.48 फीसदी और स्प्रिंगफील्ड इंवेस्टमेंट की 7.08 फीसदी हिस्सेदारी है. तय प्राइस बैंड के अपर प्राइस के मुताबिक आईपीओ के तहत 2998.51 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है. आईपीओ का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स, 35 फीसदी हिस्सा रिटेल इंवेस्टर्स और शेष 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है. इशू के लिए एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और नोमुरा फाइनेंशियल एडवायजरी और सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इंवेस्टमेंट बैंकर्स हैं.

ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म कारट्रेड की शुरुआत 2009 में हुई थी और इसमें मार्की निवेशक वारबर्ग पिनकस, टेमाससेक, जेपी मॉर्गन और मार्च कैपिटल का निवेश है. इस प्लेटफॉर्म पर नई कारों के साथ-साथ सेकंड हैंड कारों की भी खरीद व बिक्री होती है. यह कंपनी मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है जिस पर कई प्रकार की गाड़ियों की खरीद बिक्री होती है और यह अपने ब्रांड्स कारवाले, कारट्रेड, श्रीराम ऑटोमाल, बाइकवाले, कारट्रेड एक्सचेंज, एट्रॉयट ऑटो और ऑटोबिज के जरिए ग्राहकों को वैल्यू एडेड सर्विसेज उपलब्ध कराती है. मार्च 2021 तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक कारट्रेड, कारवाले और बाइकवाले के हर महीने लगभग 3.2 करोड़ यूनिक विजिटर्स हैं. वित्त वर्ष 2021 में श्रीराम ऑटोमाल और अन्य ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर 8,14,316 गाड़ियां नीलामी के लिए लिस्टेड थीं.

