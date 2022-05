New Age-Tech Stocks Report: नए दौर की टेक कंपनियों ने निवेशकों को किया निराश, 74% तक घट गई दौलत

New Age-Tech Stocks Report: शेयर बाजार में नए दौर की टेक कंपनियों की लिस्टिंग हुई और इसने निवेशकों को काफी आकर्षित किया. हालांकि निवेशकों को इसने खासा निराश किया.

जोमाटो और पेटीएम के शेयर इश्यू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं तो नायका की भी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है. नायका के भाव रिकॉर्ड स्तर से 40 फीसदी फिसल चुके हैं. (Image- PTI)

New Age-Tech Stocks Report: शेयर बाजार में नए दौर की टेक कंपनियों की लिस्टिंग हुई और इसने निवेशकों को काफी आकर्षित किया. हालांकि निवेशकों को इसने खासा निराश किया. ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमाटो (Zomato) और पेमेंट ऐप पेटीएम (Paytm) इश्यू प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली स्टार्ट-अप कंपनी नायका (Nykaa) की भी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है. नायका के भाव रिकॉर्ड स्तर से 40 फीसदी फिसल चुके हैं. इन तीनों कंपनियों में निवेशकों का पैसा रिकॉर्ड स्तर से 74 फीसदी तक गिर चुका है. इनके शेयर पिछले पांच कारोबारी दिनों में 10 फीसदी तक कमजोर हो चुके हैं. यहां नीचे इन तीनों ही कंपनियों के शेयरों का लेखा-जोखा दिया जा रहा है. Paytm

सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम की. पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्यूनिकेशंस ने पिछले साल 8-10 नवंबर 2021 के बीच 18300 करोड़ रुपये का आईपीओ लाया था जो उस समय सबसे बड़ा इश्यू था और इसका रिकॉर्ड अब जाकर देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने 21 हजार करोड़ रुपये का आईपीओ लाकर तोड़ा है.

यह इश्यू 1.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

पेटीएम ने लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों का निराश किया और 2150 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 18 नवंबर 2021 को लिस्टिंग के दिन यह 27 फीसदी कमजोर होकर 1,564.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. हालांकि इसके बाद यह 18 नवंबर 2021 को 1,961.05 रुपये की ऊंचाई तक पहुंचा था लेकिन फिर फिसल गया.

अभी की बात करें तो यह 567.90 रुपये के भाव पर है और पिछले पांच कारोबारी दिनों में इसके शेयर करीब 4 फीसदी कमजोर हुए हैं. हालांकि आईपीओ निवेशकों की बात करें तो उनका निवेशक करीब 74 फीसदी घट गया है वहीं 52 हफ्ते के रिकॉर्ड भाव 1961.05 रुपये से 71 फीसदी डिस्काउंट पर है. पिछले पांच कारोबारी दिनों में यह 3.58 फीसदी कमजोर हुआ है. इसके शेयर मार्च महीने में 23 मार्च को 520 रुपये के भाव तक फिसल गए थे.

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमाटो की बात करें तो इसने आईपीओ निवेशकों को अच्छा-खासा रिटर्न दिया था लेकिन अभी यह इश्यू प्राइस से भी नीचे के स्तर तक फिसल चुका है.

9375 करोड़ रुपये का जोमाटो का आईपीओ पिछले साल 14-16 जुलाई को खुला था और इसके आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला था और यह 38.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था. इसके शेयर 23 जुलाई को लिस्टिंग के दिन 76 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 125.85 रुपये यानी 66 फीसदी प्रीमियम पर बंद हुए थे. इसके बाद शेयर ऊपर चढ़े और 16 नवबंर 2021 को बीएसई पर 169.10 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच गए.

अभी की बात करें तो जोमाटो के शेयर 61.70 रुपये के भाव पर हैं जो इश्यू प्राइस के मुकाबले 19 फीसदी और 169.10 रुपये के रिकॉर्ड भाव से 64 फीसदी डिस्काउंट पर हैं. पिछले पांच कारोबारी दिनों में यह बीएसई पर 14.7 फीसदी कमजोर हुआ है.

जोमाटो के शेयर 6 मई को 52 हफ्ते के निचले स्तर पर यानी 57.65 रुपये के भाव तक फिसल गए थे. Nykaa

ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्ट-अप नायका (एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स) के आईपीओ निवेशक अभी भी मुनाफे में हैं लेकिन उनका निवेश रिकॉर्ड स्तर से करीब 40 फीसदी घट चुका है.

इसका 5352 करोड़ रुपये का आईपीओ पिछले साल 28 नवंबर-1 नवंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था. यह इश्यू 81.78 गुना सब्सक्राइब हुआ था. लिस्टिंग पर इसने निवेशकों को भी निराश नहीं किया.

नायका के शेयर 1125 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 10 नवंबर को लिस्टिंग के दिन 96 फीसदी प्रीमियम यानी 2,206.70 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए थे. इसके बाद भी इसकी तेजी नहीं थमी और 26 नवंबर 2021 को यह 2,574.00 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच गया.

नायका के शेयरों की तेजी कायम नहीं रह सकी और अभी यह 1535 रुपये के भाव पर है जो रिकॉर्ड ऊंचाई से 40 फीसदी डिस्काउंट पर है. हालांकि इश्यू प्राइस के मुकाबले यह 36 फीसदी प्रीमियम भाव पर है. पिछले पांच कारोबारी दिनों में इसके शेयर 10 फीसदी कमजोर हुए हैं. इसका 52 हफ्ते का निचला स्तर 22 फरवरी 2022 का 1,218.80 रुपये है.

