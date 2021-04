Nestle India Results: नेस्ले इंडिया के नेट प्रॉफिट में 14.6% और बिक्री में 8.9% का उछाल, 25 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का एलान

Nestle Q1 Results: देश की बड़ी FMCG कंपनी नेस्ले इंडिया ने अपने कारोबारी साल की पहली तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट 14.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है. जनवरी से मार्च 2021 के दौरान कंपनी ने 602.25 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान उसने 525.43 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था. कंपनी ने मंगलवार को हुई अपने बोर्ड की एक बैठक में 25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान भी किया है. 2021 के कारोबारी साल के दौरान कंपनी ने इस मद में कुल 241 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. मंगलवार को नेस्ले इंडिया का शेयर BSE पर 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 17,086.25 पर बंद हुआ.

देश की ज्यादातर कंपनियों से अलग नेस्ले इंडिया अप्रैल से मार्च के कारोबारी साल की बजाय जनवरी से दिसंबर का एकाउंटिंग इयर फॉलो करती है. जनवरी से मार्च 2021 के दौरान नेस्ल की नेट सेल्स 8.9 फीसदी बढ़कर 3,600.20 करोड़ रुपये हो गई. पिछले कारोबारी साल की समान अवधि में कंपनी की शुद्ध बिक्री 3,305.78 करोड़ रुपये रही थी. कंपनी ने अपने इन नतीजों की जानकारी स्टॉक्स एक्सचेंज BSE को दी है.

कंपनी का कहना है कि नेट प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ का श्रेय उसके प्रोडक्ट्स के व्यापक आधार घरेलू खपत में हुई बढ़ोतरी को जाता है. देश से बाहर होने वाली बिक्री में भी पिछली तिमाही के दौरान सुधार हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी का असर अब भी वहां दिखाई दे रहा है. जनवरी से मार्च 2021 के दौरान देश के घरेलू बाजार में नेस्ले इंडिया की बिक्री 10.17 फीसदी बढ़कर 3,442.03 करोड़ रुपये रही, जो जनवरी-मार्च 2020 के दौरान 3,124.23 करोड़ रही थी. लेकिन एक्सपोर्ट सेल्स 12.9 फीसदी गिरकर 158.17 करोड़ रुपये पर आ गए, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह बिक्री 181.55 करोड़ रुपये रही थी.

कंपनी के मुताबिक उसके बिजनेस में ई-कॉमर्स के जरिए होने वाली बिक्री का योगदान जबरदस्त ढंग से बढ़ा है. जनवरी-मार्च 2021 के दौरान नेस्ल इंडिया की ई-कॉमर्स के जरिए होने वाली बिक्री 66 फीसदी बढ़ गई. कंपनी की कुल घरेलू बिक्री में इसका योगदान बढ़कर 3.8 फीसदी हो गया है. पिछली तिमाही के दौरान कंपनी के कुल व्यय में 6.16 फीसदी की वृद्धि हुई है. जनवरी-मार्च 2021 के दौरान कंपनी का कुल व्यय बढ़कर 2,828.61 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,664.27 करोड़ रुपये था.

नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायण ने कंपनी के वित्तीय नतीजों की चर्चा करते हुए कहा कि महामारी के बावजूद डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करके हमारी टीम ने दिखा दिया है कि वो कड़ी चुनौतियों के बीच भी कितनी सफलता के साथ काम कर सकती है. हालांकि इसके साथ ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के प्रमुख रॉ मैटेरियल्स के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंता भी जाहिर की है. कंपनी का कहना है कि महामारी के बीच कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल एक नई चुनौती है, जिसका हमें सामना करना है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.