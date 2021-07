Nestle, ICICI Bank , UltraTech Cement के शेयर बेचें या खरीदें, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

नेस्ले इंडिया (Nestle India) , आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement) ने चालू वित्त वर्ष ( 2021-22) की पहली तिमाही में मुनाफा कमाया है. जहां नेस्ले इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक का प्रदर्शन साधारण रहा है वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट ने काफी अच्छे नतीजे दिए हैं. निवेशकों का इन तीनों शेयरों के प्रति क्या रुख होना चाहिए? आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं.

Nestle India ने जून तिमाही में 538.58 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है. यह पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही की तुलना में 10.6 फीसदी अधिक है. लेकिन मार्च तिमाही की तुलना में कंपनी का मुनाफा 10.5 फीसदी घटा है. मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 602.25 करोड़ रुपये था. ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी का घरेलू रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 14 फीसदी रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है. ग्रॉस मार्जिन अच्छा रहा है लेकिन लॉजिस्टिक के बढ़ते खर्च और लोगों की ओर से खर्च रोकने की वजह से कंपनी के EBITDA पर प्रेशर है. हालांकि कंपनी का 26 अरब रुपये का निवेश प्लान ट्रैक पर है और इसमें से 10 अरब रुपये का निवेश चल रहा है.

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस शेयर को होल्ड करने के लिए कहा है. उसने कहा है कि देश में पैकेज्ड फूड की खपत बढ़ेगी. इसके अलावा कंपनियों का अपने ब्रांड पर निवेश भी बढ़ने की संभावना है. ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार होगा और ई-कॉमर्स पर भी जोर बढ़ेगा. कंपनी अपने Capex में भी विस्तार कर रही है इसलिए इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है.

ICICI Bank के रिजल्ट के बाद Nomura ने इसकी BUY रेटिंग बरकरार रखी है. नोमुरा की राय में मार्केट की उम्मीदों के विपरीत बैंक का Non Performing Loan बढ़ता जा रहा है. हालांकि मैनेजमेंट रिकवरी और कलेक्शन ट्रेंड को देखते हुए आश्वस्त है लेकिन मार्केट की नजर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पर बनी रहेगी.

आईसीआईसीआई बैंक ने कोर Pre-provision operating profit में पिछले साल की तुलना में 23 फीसदी की ग्रोथ का ऐलान किया है. एनआईआई (NII) में बढ़ोतरी से यह बढ़ा है. बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.89 फीसदी बढ़ा क्योंकि फंड लागत में कमी आई. इसमें पिछले तिमाही की तुलना में 13 बेसिस प्वाइंट की कमी आई है. नोमुरा ने वित्त वर्ष 2022-23 के ईपीएस में तीन फीसदी की कमी है. उसका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा और लोन की मांग कम रहेगी. फिर भी इसने ICICI Bank की BUY रेटिंग बरकरार रखी है.

UltraTech Cement का चौथी तिमाही ( 2021-22) का नतीजा शानदार रहा है. तमाम दिक्कतों के बावजूद (कोरोना लॉकडाउन) इसने वॉल्यूम, रियलाइजेशन, लागत के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी कमाई (Ebitda) अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. Edelwiss का कहना है कि Ebitda उसके 19 फीसदी ग्रोथ के अनुमान से भी ज्यादा बढ़ गया.

कंपनी के सीमेंट के दाम में मजबूती दिखी है. इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में इसके Ebitda में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अल्ट्राटेक सीमेंट और इसकी साथ की दूसरी सीमेंट कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से मुश्किल दौर में भी सीमेंट कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है. कोरोना के केस में भारी कमी ने कंपनी के डिमांड आउटलुक को और बेहतर बना दिया है. इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट को 8,627 के टारगेट प्राइस के साथ BUY की रेटिंग दी जा रही है.

